Cel mai frumos gol marcat de Bîrligea! Atacantul nu a stat pe gânduri: „Nu-l voi uita niciodată”

Daniel Bîrligea a spus care este cel mai frumos gol din cariera sa.

Daniel Bîrligea nu a putut onora convocarea în naționala României, după ce s-a ales cu o accidentare musculară în urma duelul cu CFR Cluj.

Atacantul a plecat la celebra Marijana Kovacevic și va rata meciurile „tricolorilor” cu Canada și Cipru.

Cel mai frumos gol marcat de Bîrligea: „Nu-l voi uita niciodată”

Daniel Bîrligea a vorbit despre cel mai frumos gol marcat de el în carieră, iar atacantul român a scos în evidență o reușită relativ recentă.

Bîrligea a desemnat golul său din meciul cu Midtylland, din noiembrie 2024, când FCSB a evoluat în faza ligii din Europa League și s-a impus cu 2-0 în fața danezilor.

Reușit atacantului venit de la CFR Cluj a fost una aparte pentru că atacantul a trimis mingea în poartă cu pieptul, după ce a profitat de o degajare greșită a portarului advers și a rămas cu poarta goală.

El a celebrat golul înainte ca mingea să intre în poartă, iar golul jucătorului român a fost remarcat și de UEFA.

„Am visat de multe ori că dau gol. Poate sunt și visurile pe care ți le dorești să ți se îndeplinească.

Cât despre cel mai frumos gol, nu-l voi uita niciodată pe cel marcat cu Midtylland.”, a spus Daniel Bîrligea.

VIDEO cu golul lui Daniel Bîrligea

Jucătorul FCSB-ului a fost întrebat cum ar arăta golul ideal pentru el, iar Bîrligea a recunoscut că preferă o reușită la care a contribuit toată echipa.

„Golul e gol, nu contează cum îl dai. Important este să marchezi, nu contează dacă este frumos sau urât.

Golul ideal? Unul de echipă, în care ținem posesia, pasăm, apoi pasă filtrantă pentru atacant, unu la unu cu portarul, marchezi și toți colegii vin să te ia în brațe”, a răspuns atacantul „roș-albaștrilor”.

22 de goluri și cinci pase decisive a reușit Daniel Bîrligea în 44 de meciuri jucate în tricoul FCSB-ului.

