Tricolorii vor avea un amical cu Canada (5 septembrie), iar, patru zile mai târziu, echipa națională va întâlni Cipru în preliminariile pentru Cupa Mondială.

Costel Pantilimon exclude posibilitatea ca Daniel Bîrligea să se fi dat lovit la națională

Daniel Bîrligea s-a aflat pe lista jucătorilor convocați de Mircea Lucescu pentru meciul amical pe care tricolorii îl vor disputa cu Canada și pentru partida cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.

La partida cu CFR Cluj, din ultima etapă din Superliga României disputată chiar înaintea pauzei pentru meciurile echipei naționale, Daniel Bîrligea a început meciul pe banca de rezerve și a fost trimis pe teren la pauză, în locul lui Mamadou Thiam. Atacantul a acuzat dureri și a părăsit terenul în minutul 58, fiind înlocuit cu Denis Alibec.

Imediat au apărut speculații conform cărora atacantul s-ar fi dat lovit pentru a nu da curs convocării la echipa națională și pentru a se putea pregăti cu FCSB pentru meciurile din Europa League. Investigațiile au indicat faptul că Bîrligea a suferit o accidentare musculară, iar Mihai Stoica a anunțat că fotbalistul a mers la Belgrad pentru a se trata la celebra Marijana Kovacevic.

Costin Ștucan l-a întrebat pe Costel Pantilimon la emisiunea Fața la Joc ce părere are despre posibilitatea ca Bîrligea să se fi dat lovit la echipa națională. Fostul portar crede că acest lucru nu poate fi luat în discuție.

”Auzi frecvent, dar nu cred în lucrurile astea, mi se pare de domeniul fantasticului să nu vrei să vii la echipa națională. Nu cred că se pune problema, mai ales că e un jucător care nici măcar nu are vreun statut de jucător de bază la echipa națională.

E un jucător care pur și simplu a fost pe val la un moment dat, au urmat aceste accidentări repetate. Normal, dacă vrei să prinzi ceva mai sus și vrei să mergi la un nivel mai ridicat, e clar că ai nevoie de echipa națională, nu cred că trebuie să o eviți. Până la urma urmei, despre asta e vorba la cel mai înalt nivel”, a spus Costel Pantilimon la emisiunea Fața la Joc.

Mircea Lucescu nu a convocat un alt jucător în locul lui Daniel Bîrligea

Experimentatul antrenor a decis să nu convoace un alt atacant în locul lui Bîrligea, în cele două meciuri mizând pe Denis Drăguș și Louis Munteanu.

”După ce a acuzat probleme musculare în partida CFR Cluj - FCSB, disputată duminică seară, Daniel Bîrligea nu poate onora convocarea din această lună. Staff-ul medical de la Echipa Națională l-a anunțat pe selecționerul Mircea Lucescu că rezultatul RMN-ului efectuat azi arată că acesta nu poate fi recuperat în timp util.

Staff-ul tehnic a decis să nu cheme pe altcineva astfel că în lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru vor fi 25 de tricolori.

Echipa Națională îi urează lui Daniel să se refacă repede și îl așteaptă la viitoarele acțiuni mai puternic! Multă sănătate”, se arată în comunicatul FRF.

