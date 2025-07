La finalul celor 90 minute, Alin Fică, autorul unicului gol al ardelenilor, privește înainte cu încredere. Tânărul mijlocaș a restabilit egalitatea în repriza secundă, cu un șut precis din afara careului, dar reușita sa n-a fost suficientă pentru a aduce trofeul în Gruia.



Alin Fică: „Abia așteptăm să ne luăm revanșa”



La finalul partidei, Fică s-a declarat mulțumit că a început sezonul cu un gol, dar a recunoscut că înfrângerea este dureroasă. Mijlocașul de 24 de ani crede însă că acest eșec va motiva echipa pentru meciurile următoare.



”Mă bucur că am marcat, mi-am ajutat echipa cât timp a fost egalitate. Mă bucur că am început sezonul cu un gol, este un obiectiv personal pentru mine. Vreau să am cât mai mult reușite.



Este dureros, îi felicit pentru victorie. Este o motivație în plus să abordăm meciurile următoare la victorie și să ne facem datoria.



Știși ADN-ul CFR-ului, de campioană, ne luptăm pentru toate trofeele. Este doar primul meci oficial, mai sunt multe lcururi de rszolvat în echipa noastră, la fel ca la celelalte. Abia așteptăm să ne luăm revanșa. Toată lumea vrea să joace într-o grupă europeană, este vsul oricărui fotbalist”, a declarat Fică după meci.



Alin Fică, în cifre



În vârstă de 24 de ani, cota de piață a mijlocașului central se ridică la 1,4 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.



În cariera sa a jucat la 3 echipe, Rapid, CFR și ACS Comunca Recea, și se poate lăuda cu 97 meciuri, șase goluri și 3 pase decisive.



În vitrina sa regăsim trei trofee, toate cu CFR, mai exact două titluri (19/20 și 21/21), alături de Cupa României în sezonul 2024/25.