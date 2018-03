Rasturnare de situatie! Chiajna nu vrea sa mai gazduiasca CSA Steaua - Academia Rapid: "E un circ!"

Presedintele Chiajnei e satul de discutiile iscate in jurul partidei CSA Steaua - Academia Rapid.

Sefii CSA Steaua si-au pus fanii in cap, dupa decizia de a disputa derby-ul cu Academia Rapid la Chiajna. Galeria spera ca meciul sa se joace pe National Arena, insa conducerea nu a vrut sa riste.

Presedintele Concordiei, Cristi Tanase, spune ca vrea sa ceara Primariei din Chiajna sa nu mai aprobe disputarea partidei din cauza discutiilor iscate.

"Totul tinde sa se transforme intr-un circ, iar mie nu imi place absolut deloc.

Am vazut si eu reactiile venite din Ghencea si cred ca cel mai bine pentru toata lumea este ca cei de la Steaua sa nu mai vina deloc la noi la Chiajna sa joace acest meci cu Rapid. Voi discuta aceasta problema si cu proprietarul stadionului nostru, adica Primaria, si voi anunta acest lucru. Noi am vrut doar sa venim in ajutorul sportului romanesc si in ajutorul unui spectacol fotbalistic.

Nu i-am chemat noi pe cei de la CSA Steaua la Chiajna. Dansii ne-au contactat si ne-au transmis aceasta intentie. Dar daca pe suporterii din Ghencea ii deranjeaza numarul de locuri al stadionului nostru, atunci clubul lor se poate duce fara nicio problema sa joace pe un alt stadion. Oricum noi nu am semnat nici un act pentru disputarea jocului dintre Steaua si Academia Rapid. Deci cel mai bine pentru toata lumea este ca Steaua sa nu mai vina la noi", a spus Tanase, potrivit Fanatik.