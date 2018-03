Chiar si rapidistii sunt revoltati pentru decizia luata de CSA Steaua: "E penibil sa jucam la Chiajna!"

Noua echipa a Armatei a decis disputarea derby-ului cu Academia Rapid la Chiajna.

Galeria Stelei a decis sa boicoteze echipa CSA, nemultumita de alegerea facuta de sefii clubului Armatei. Lacatus sustine ca decizia a fost luata de jucatori, care s-au pregatit toata iarna pe sintetic. Peluza Sud a anuntat ca boicoteaza partida, iar multe mesjae impotriva conducerii CSA Steaua au fost pictate azi noapte pe zidurile din Ghencea.

Nici Academia Rapid nu e multumita cu decizia stelistilor. In tur au fost 11.000 de spectatori in tribune si o atmosfera cum exista la putine meciuri din Liga I.



"E penibil sa jucam la Chiajna pentru ca sunt doua echipe cu suporteri, care asteapta acest meci de jumatate de an", a avut de declarat Constantin Schumacher, antrenorul giulestenilor, pentru DigiSport.

Arena din Chiajna are 5000 de locuri.