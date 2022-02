Răspunsul lui Mircea Lucescu când a fost întrebat cum crede că se va termina războiul: „Ucrainenii l-au ascultat pe Putin!” 

Președintele Rusiei a invadat Ucraina pe 24 februarie, atacând cu toate forțele, după ce o bună perioadă de timp a anunțat că rușii vor face doar exerciții militare. Ucrainenii au reușit să facă față asaltului și încă o fac, însă armata rusă continuă să atace.

Ucrainenii au fost nevoiți să își abandoneze casele și să fugă din calea războiului către țările vecine. Peste 300.000 de refugiați au părăsit Ucraina, însă după ce președintele Zelensky a instaurat legea marțială, bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani au fost obligați să rămână și să lupte.

Mircea Lucescu, interviu în Gazzetta dello Sport despre situația din Ucraina



Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev a reușit să fugă din calea războiului, ajungând în urmă cu două zile în România. Tehnicianul român a oferit un interviu pentru Gazzetta dello Sport în care a vorbit despre ce s-a întâmplat în Ucraina.

Tehnicianul a început să povestească cum a trăit totul încă de la început, când a fost informat că Putin a invadat Ucraina.

„La un moment dat m-am trezit în timpul nopții și prima senzație pe care am avut-o a fost vara, știți furtunile din vară pline de tunete și fulgere? Dar nu, din păcate nu. Ni s-a spus că a început războiul și că a ajuns la porțile orașului.

Nimeni nu se aștepta la asta. Se credea că va fi cel mult vreo încăierare în Donbas, nimeni nu credea într-o invazie ca cea pe care am văzut-o. Am văzut scene urâte, cu bărbați care însoțeau femei și copii până la graniță și apoi se întorceau înapoi.

17 ore grele, între vamă și puncte de control. Pentru a ieși din oraș am condus cu 7 km/h, străzile erau blocate cu mașinile celor care fugeau. În afara Kievului am mers pe drumuri secundare, dar ne-am întâlnit cu convoaiele de soldați care se îndreptau spre sud pentru că între timp începuseră bombardamentele de la Marea Neagră, așa că am ajuns la granița cu Moldova, unde erau cozi interminabile”, a relatat Mircea Lucescu pentru Gazzetta dello Sport.

Mircea Lucescu: „Ucrainenii l-au ascultat pe Putin!”



„Sper că se va ajunge la un acord politic și, mai presus de toate, să ne dăm seama de prima condiție: să nu mai lăsăm să moară alți oameni. Repet: nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie, ucrainenii l-au ascultat pe Putin și au crezut că sunt lupte verbale, amenințări.

Istoria ne va aminti de această poveste ca cea a unei țări care o atacă pe alta cu care este înfrățită, este o rană incredibilă. Când vor vedea pagubele pe care le fac, poate că se vor opri. Acum să ne gândim la pace, apoi ne gândim și la fotbal”, a adăugat antrenorul lui Dinamo Kiev.

Cererea lui Mircea Lucescu pentru Ceferin



Totodată, antrenorul a vorbit și despre primele lucruri făcute odată ajuns la București, mulțumindu-le lui Răzvan Burleanu, dar și lui Aleksander Ceferin, președintele UEFA, și președinților federațiilor din Urcraina și Republica Moldova. Lucescu le-a cerut ca UEFA să le ofere libertatea jucătorilor de a juca împrumutați la alte cluburi, în cazul în care războiul nu se încheie.

„Am vorbit cu Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, am căutat să le facilităm ieșirea altor jucători străini, nu doar celor de la Dinamo. În special sud-americanilor, pe care i-am adus aici și apoi au plecat. Le-am urmărit călătoria cu fiecare pas, cu Junior Moraes, care s-a comportat ca liderul grupului. Vreau să îi mulțumesc pentru tăria arătată.

Le mulțumesc și lui Ceferin și președinților federațiilor din Ucraina, Republica Moldova și România. Am fost obligat moral să fiu alături de băieți, dar ei nu au fost. Acum trebuie să ne uităm înainte.

Dacă războiul continuă, sper ca UEFA să le ofere jucătorilor șansa de a pleca liberi sau cel puțin să meargă împrumut pentru a încheia sezonul. Vorbim despre băieți tineri cu familii, trebuie să continue să joace pentru că fotbalul este meseria lor”, a spus Lucescu.