După patru zile de război în Ucraina, Mircea Lucescu e convins de două lucruri: "Vă garantez asta!"

Antrenorul lui Dinamo Kiev a reușit să părăsească Ucraina și a revenit acasă în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un drum anevoios. Într-un interviu acordat italienilor de la Brescia Oggi, "Il Luce" a explicat că a fost convins cu greu să plece din capitala Ucrainei.

Mircea Lucescu: "Vă pot garanta că Ucraina va lupta și va rezista mult timp"

Mircea Lucescu este sigur că Ucraina "va lupta și va rezista mult timp", iar "oamenii din Rusia sunt împotriva războiului", decizia de a ataca țara vecină aparținându-i strict președintelui Vladimir Putin.

"Neli, soția mea, și familia au văzut imaginile la TV și m-au implorat să revin acasă. Am făcut-o cu greu, după ce am discutat cu președintele și jucătorii. Discut permanent cu ei, trebuie să găsesc o modalitate să îi scot din Kiev, mai ales pe jucătorii care au alături de ei familia și copiii. Nu se mai poate sta acolo acum.

Am avut un cantonament în Spania și două în Turcia. Am venit sâmbătă și ne-am antrenat până joi. În asemenea situații, cel mai dificil sentiment de stăpânit este frica.

N-am avut televizoare la baza de pregătire a lui Dinamo. Televiziunile din Ucraina nu vor să alarmeze populația și nu au difuzat imagini cu războiul. Informațiile au venit de la apropiații mei din România și de la mulți prieteni pe care îi am în lume, inclusiv în Brescia. Așa că, în cele din urmă, m-am hotărât cu greu să plec. Și a trebuit să o facem limitând riscurile.

Am plecat noaptea, iar în primii 100 de kilometri parcurși nu am depășit viteza de 20 de kilometri pe oră. Obiectivul era să ajungem la granița cu Moldova. Acolo am găsit o coadă de cinci kilometri. Am stat în mașină aproape o zi pentru a parcurge 500 de kilometri, dar a fost singura modalitate prin care să evităm riscurile.

Ucrainenii sunt oameni mândri, atașați de țara lor. Vă pot garanta că vor lupta și vor rezista mult timp. Sunt convins că oamenii din Rusia sunt împotriva războiului. Am văzut imaginile cu protestele din Moscova și Sankt Petersburg. Acțiunea aceasta din Ucraina a fost decisă de lideri, de președintele Putin, nu de populația țării. Sper să se ajungă la un armistițiu, iar diplomația să își facă simțită prezența.

Sunt nerăbdător să revin la Kiev și să reiau munca la Dinamo, chiar dacă acum nu știu ce se va întâmpla. Sunt cu mintea și inima alături de cei din Kiev, alături de jucătorii mei. Știu că cei de la Șahtior au încercat să plece din Ucraina cu un tren spre Polonia, dar n-au reușit. Eu am fost mai norocos, însă sunt alături de ei", a spus Mircea Lucescu, pentru Brescia Oggi.

Mircea Lucescu (76 de ani) se află la al 14-lea sezon petrecut în fotbalul din Ucraina, după ce a antrenat la Șahtior Donețk (2004-2016) și Dinamo Kiev (2020 - prezent). Tehnicianul român a lucrat un an și în Rusia, la Zenit Sankt Petersburg, în stagiunea 2016/2017.