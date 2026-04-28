Pretenții de președinte american la FIFA: cererea lui Gianni Infantino a fost respinsă de oficialii din Vancouver

Consiliul Local din Vancouver a respins cererea FIFA de a-i oferi lui Gianni Infantino o escortă de nivel 4, similară celei primite de Donald Trump, numind solicitarea drept una „excesivă”.

Potrivit jurnaliștilor de la Global BC, forul mondial a solicitat un protocol de securitate care ar fi permis delegației președintelui FIFA să nu oprească la culoarea roșie a semaforului. O astfel de măsură presupune ca restul autovehiculelor aflate în trafic să facă loc coloanei oficiale, un regim de deplasare rezervat în mod obișnuit doar liderilor de stat sau înalților pontifi.