Pretenții de președinte american la FIFA: cererea lui Gianni Infantino a fost respinsă de oficialii din Vancouver

Consiliul Local din Vancouver a respins cererea FIFA de a-i oferi lui Gianni Infantino o escortă de nivel 4, similară celei primite de Donald Trump, numind solicitarea drept una „excesivă”.
Potrivit jurnaliștilor de la Global BC, forul mondial a solicitat un protocol de securitate care ar fi permis delegației președintelui FIFA să nu oprească la culoarea roșie a semaforului. O astfel de măsură presupune ca restul autovehiculelor aflate în trafic să facă loc coloanei oficiale, un regim de deplasare rezervat în mod obișnuit doar liderilor de stat sau înalților pontifi.
Tensiuni din cauza costurilor de organizare
Presa canadiană a notat că nivelul de protecție solicitat pentru Infantino este depășit doar de cel al Papei, fiind superior chiar și celui de care beneficiază Prim Ministrul Canadei. Decizia autorităților locale de a refuza solicitarea a apărut pe fondul unor tensiuni apărute între clasa politică din Canada și reprezentanții FIFA, generate de „costurile exorbitante” care au venit la pachet cu organizarea competiției.
Vancouver va găzdui șapte partide la turneul final din 2026, prima ediție de Cupă Mondială care va alinia la start 48 de echipe. Competiția va începe pe 11 iunie și se va încheia cu finala programată pe 19 iulie. Meciurile de la turneul final vor fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.