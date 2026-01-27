Panetolikos, echipa la care evoluează și Sebastian Mladen și Alexandru Mățan, îl dorește pe Dennis Politic sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon.

Gigi Becali: ”A fost reală oferta pentru Politic, dar am zis pentru ce?”

Gigi Becali a confirmat oferta din Grecia pentru Dennis Politic, însă finanțatorul roș-albaștrilor a transmis că nici nu i-a trecut prin minte să îl cedeze pe fotbalistul transferat de la Dinamo, mai ales sub formă de împreumut.

Becali a dezvăluit că Dennis Politic va fi titular în ultimul meci din faza principală Europa League, cu Fenerbahce, și speră că fotbalistul ”va exploda” și va deveni de neoprit.

”Uite acum o să joace Politic. Cu Fenerbahce, da. A fost o ofertă din Grecia, împrumut. De ce să dau eu jucătorul meu împrumut în Grecia când eu am nevoie să joc și în Cupe și în campionat? Ia să-l bag eu de la început titular, poate explodează Politic de nu mai poate nimeni să se înțeleagă cu Politic.

Nu, mă, a fost reală oferta, se roagă de mine ăia, dar am zis pentru ce? Că-i dau salariu, mai contează la mine încă 75.000-80.000 de euro. Nu dădeau niciun ban, scăpam de salariu, spuneau ei. Mare lucru, lasă, mă, să stea jucătorul la mine”, a spus Gigi Becali la Fanatik.