Fabrizio Romano a făcut anunțul în cazul lui Radu Drăgușin: „Directorul lui Tottenham a fost în tribune!” Cine i-ar putea lua fața

Fundașul român care este titular în națională, dar și la Genoa în Serie A, a impresionat cu prestațiile solide din acest sezon. Transferat definitiv de Genoa de la Juventus în această vară, în schimbul a 5.5 milioane de euro, Drăgușin a intrat pe radarul cluburilor importante din Europa.

S-a zvonit că mai multe cluburi din Premier League îl urmăresc pe Radu Drăgușin, dar și Barcelona. Agentul fotbalistului, Florin Manea, a dezvăluit că a vorbit cu reprezentanți ai lui Tottenham, confirmând astfel interesul englezilor pentru fotbalistul român.

Fabrizio Romano, jurnalistul italian specializat în transferuri, a confirmat că Tottenham îl urmărește și a anunțat că Drăgușin a fost supervizat de un oficial de-ai lui Tottenham la meciul Genoa - Juventus, scor 1-1. Cu toate asta, pe lista lui Spurs prioritate ar fi un fost fundaș de la FC Barcelona.

„Înțeleg că directorul lui Tottenham, Johan Lange, s-a aflat în public la Genoa - Juventus săptămâna trecută pentru a-l monitoriza pe Radu Drăgușin. Nu există încă abordare oficială către Genoa însă Spurs îl urmărește de aproape pe Drăgușin.

Jean Clair Todibo este mai sus pe listă și există discuții în desfășurare, însă nu avansate sau aproape de încheiere”, a scris Fabrizio Romano.

