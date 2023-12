Stoperul Radu Drăgușin (21 de ani / Genoa) și mijlocașul ofensiv Robert Ion (23 de ani / Poli Iași) au fost pentru jumătate de an colegi la Regal Sport / Academia de Fotbal Atletico de Madrid, într-o grupă comasată, care i-a mai cuprins pe Octavian Popescu (20 de ani / FCSB), Ovidiu Perianu (21 de ani / FCU Cluj, împrumutat de FCSB) și Vladislav Blănuță (21 de ani / FC U Craiova). Jucătorul de la Poli Iași spune că a rămas surprins de modestia noului star din Serie A și om de bază al naționalei României, care a rămas același tip liniștit, în ciuda notorietății căpătate.

"Se vedea de pe vremea aceea că era un stâlp în apărare"

"Am jucat puțin împreună, pentru că el e mai mic cu doi ani decât mine. Și el, și Tavi Popescu. Cred că șase luni am fost colegi la vârsta mea. Un jucător foarte bun, se vedea de pe vremea aceea că era un stâlp în apărare, foarte sigur. Ce am rămas surprins, am vorbit de curând cu el, un băiat de caracter. Cum l-am cunoscut, un băiat timid, nu supăra pe nimeni în vestiar, așa a rămas și acum.

Joacă totuși în Serie A, la echipa națională. A rămas același om și înseamnă mult. Știți cât de repede se schimbă omul în timpurile acestea. Faima și că faptul a ajuns să joace titular la echipa națională, nu l-au afectat deloc. Foarte bun jucător și mai frumos caracter decât îmi aminteam.

"Dacă Drăgușin pleacă la o echipă mai mare, înseamnă și pentru ceilalți o expunere pozitivă"

Transferul lui Drăgușin ar fi senzațional, pentru fotbaliștii români și pentru fotbalul românesc. Dacă pleacă la o echipă mai mare înseamnă și pentru ceilalți o expunere pozitivă. Ieșim un pic din... Cum ne-au catalogați toți acum, că românii nu mai sunt ce au fost odată. De fapt, noi suntem foarte talentați, avem nevoie doar de un pic de expunere pozitivă. Și cred că, prin Radu Drăgușin, poate și prin alți jucători și prezența la Euro 2024, acum putem face acest lucru", a declarat Robert Ion pentru Sport.ro.

Foto - FC Politehnica Iași (FB), Gabriel Chirea