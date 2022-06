A semnat pe cinci sezoane cu Arsenal și va purta numărul legendarului Thierry Henry

Nketiah a strâns pentru gruparea de pe Emirates 92 de partide și a marcat 23 de goluri. Cotat la 16 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, englezul a semnat un nou contract cu trupa lui Mikel Arteta (40), anunțat pe pagina oficială de Twitter a clubului Arsenal.

Gruparea londoneză a destrămat speranțele echipelor Crystal Palace și Brighton, care și-l doreau pe Nketiah la clubul lor. Atacantul va semna un contract pe termen lung cu trupa lui Mikel Arteta, până în 2027, conform Goal.

Just getting started...

We're delighted to announce @EddieNketiah9 has signed a new deal ✍️