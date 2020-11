Probleme pentru George Copos! Fostul finantator de la Rapid a fost trimis in judecata pentru plagiat intr-o carte pe care scris-o in puscarie

Problemele cu justitia se tin scai de omul de afaceri George Copos.

Fostul patron din Giulesti a fost trimis vineri in judecata de Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 pentru instigare la abuz in serviciu in participatie improprie. El a scris in puscarie cartea "Aliante matrimoniale in politica principilor romani din Tara Romaneasca si Moldova in secolele XIV-XV", iar acum este acuzat de plagiat. Pentru scrierea acest carti, Copos a primit 30 de zile de libertate.

Nu este pentru prima data cand Copos pateste asa ceva. In 2016, omul de afaceri a fost trimis in urmarire penala de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1, fiind suspect de plagiat intr-una dintre cartile sale.

"La data de 29.09.2014, odata cu publicarea respectivei lucrari, suspectul si-a insusit fara drept, in parte, opera unui alt autor si a prezentat-o conducerii Penitenciarului Bucuresti- Rahova ca o creatie intelectuala proprie"

Copos a fost la conducere Rapidului din 1992 pana in 2013. Cu el la carma echipei, echipa din Giulesti a ajuns in sferturile de finala din Cupa UEFA in 2006 si a cucerit 10 trofee: doua titluri în Liga 1, patru Cupe ale Romaniei si patru Supercupe.

In luna martie a anului 2014, George Copos a fost condamnat la la 3 ani si 8 luni cu executare pentru "Dosarul Transferurilor". Dupa, in august, a primit inca o condamnare de inca 4 de inchisoare cu executare in dosarul Loteria I.

Fostul finantator de la Rapid a fost eliberat in mai 2015, petrecand doar 13 luni dupa gratii, timp in care a scris 5 carti si a beneficiat de diminuarea pedepsei cu 5 luni.

Tweet Rapid copos plagiat Citeste si: