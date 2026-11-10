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Yanileydis Sánchez (30 ani, 1.77 m) va evolua pentru CSM Volei Alba Blaj în sezonul 2026/2027, a anunţat, marţi, echipa de volei feminin.

Este gata de debut după ce s-a calificat cu Cuba la Jocurile Olimpice din 2028

Internaţionala cubaneză va purta tricoul cu numărul 21 la echipă şi ar putea debuta chiar mâine seară, la meciul cu Universitatea Cluj-Napoca, din etapa a VI-a din Divizia A1 la volei feminin.

Extrema excelează în special la jocul în preluare. ”Yanileydis Sánchez a evoluat, cu foarte mare succes, pe postul de libero pentru naționala Cubei la turneul final NORCECA 2026, organizat de Confederația de Volei din America de Nord, America Centrală și Caraibe (NORCECA), unde și-a ajutat echipa să se califice, de pe locul 3, la Jocurile Olimpice 2028.

Jucătoare de top în America de Nord

Pentru prestația de la NORCECA 2026, Yanileydis Sánchez a primit două premii individuale: jucătoarea cu cea mai bună preluare și cel mai bun libero al competiției”, a precizat Volei Alba Blaj.

La Volei Alba Blaj, Yanileydis Sánchez este coechipieră cu colega ei din naţionala Cubei, coordonatoarea Gretell Moreno.

Rapid - Volei Alba Blaj 1-3 în ultima etapă, cu Viktoria Trcol MVP și debut pentru Ksenya Oprya

”✌️ Victorie pe terenul Rapidului!

✅ Ne întoarcem de la București cu 3 puncte: Rapid București 🆚 Volei Alba Blaj 1-3 (25-19, 18-25, 18-25, 22-25), în etapa a V-a a DA1F!

🔝La primul meci pentru Volei Alba Blaj, extrema Ksenia Oprya a avut o prestație remarcabilă, cu 15 puncte realizate (+11). Cea mai bună marcatoare a echipei noastre a fost Viktoria Trcol, cu 16 puncte (+16), dintre care 7 au fost reușite cu blocajul, acesta fiind și prinipala noastră armă (17-7 la blocaje câștigătoare). Din nou, Diana Vereș a jucat extremă, căpitanul nostru având, și din această postură, o prestație excelentă în preluare (75% pozitivă), pe lângă cele 5 puncte realizate.

👉 Volei Alba Blaj, antrenor Guillermo Naranjo Hernández: Gretell Moreno 8p. (3 blocaje), Sabine Haewegene 2p. și 4 preluări (25% pozitive), Viktoria Trcol 12p. (1 as, 2 blocaje), Vittoria Piani 4p. (1 blocaj), Diana Vereș (cpt.) 5p. (1 blocaj) și 24 preluări (75% pozitive), Alexandra Botezat 15p. (2 ași, 3 blocaje) - Anja Mazej (libero) 32 preluări (44% pozitive). Au mai jucat: Ksenia Oprya 15p. (1 as, 2 blocaje) și 15 preluări (60% pozitive), Radostina Marinova 15p. (1 as), Kristina Besman și Bianca Grama.

👉 Cu această victorie, a treia din acest sezon, echipa noastră urcă pe locul 3 în clasamentul DA1F, cu 10 puncte.

🔜 În etapa viitoare, Volei Alba Blaj va întâlni, pe teren propriu, Universitatea Cluj-Napoca, miercuri, 11 noiembrie 2026” (Volei Alba Blaj).