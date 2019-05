Declaratie INCREDIBILA dupa macelul din Liga a 4-a! "Am avut o reactie involuntara" Ce a spus Razvan Deaconu, agresorul de la meciul Stelei!

Meciul Victoria Bucuresti - CSA Steaua Bucuresti a fost plin de incidente.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Partida dintre Victoria Bucuresti si CSA Steaua Bucuresti s-a intrerupt in minutul 70, la scorul de 9-0 pentru trupa lui Marius Lacatus, dupa ce adversarii nu au mai indeplinit numarul minim de jucatori.

In minutul 35 spiritele s-au incins, iar o bataie generala s-a dat la centrul terenului. Cel mai afectat a iesit Mihai Cosmin, de la CSA, cel care a primit mai multi pumni in figura. Fotbalistul Victoriei, Razvan Deaconu, a ajuns la politie pentru a da declaratii.

"Imi pare sincer rau pentru conflictul avut la meciul cu CSA Steaua. Imi cer scuze public fata de familia jucatorului si fata de Mihai Cosmin, pe care il stimez ca fotbalist si cu care nu am nimic personal.

Totul a degenerat in momentul in care rivalii m-au agresat fizic in urma unui meleu. Fiin 5-6 jucatori de la CSA in jurul meu, am avut o reactie involuntara, in legitima aparare. Regret cele intamplate", a spus Razvan Deaconu pentru Gazeta Sporturilor.

Elevul lui Marius Lacatus a ajuns la spital, avand fractura de pomete si fractura orbitala.

VIDEO CU MOMENTUL ALTERCATIEI