Legendarul antrenor Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani. Sicriul său a fost depus la Arena Națională i-au adus un ultim omagiu.

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, i-a transmis o scrisoare de condoleanțe președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

În mesaj, Ceferin îl descrie pe Lucescu drept „o figură excepțională a fotbalului european și mondial, un vizionar al jocului, cu intelect, demnitate și pasiune remarcabile”.

Președintele UEFA, scrisoare pentru Mircea Lucescu

„Stimate domnule Președinte Burleanu, dragă Răzvan,

Cu profundă tristețe am aflat de trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu.

Fotbalul european și cel mondial au pierdut o figură excepțională, a cărei influență, statură și moștenire vor dăinui pentru generațiile următoare. Lucescu a fost unul dintre veritabilii vizionari ai jocului – un om de un intelect fotbalistic rar, de o demnitate și o pasiune remarcabile, a cărui contribuție la acest sport este dificil de măsurat doar prin cuvinte.

Pe parcursul unei cariere extraordinare, el a câștigat admirația și respectul întregii comunități fotbalistice prin cunoștințe, leadership și un angajament profund față de adevăratele valori ale jocului. Prezența sa a modelat echipe, a inspirat jucători și colegi și a lăsat o amprentă de durată asupra fotbalului, mult dincolo de marginea terenului.

În numele familiei fotbalului european și al meu personal, vă rog să acceptați cele mai profunde condoleanțe și să le transmiteți familiei și prietenilor săi. Sperăm să găsiți alinare în imensul respect, admirația și afecțiunea pe care acesta le-a inspirat de-a lungul vieții sale, precum și în moștenirea durabilă pe care o lasă în urmă.

Cu cele mai profunde sentimente de compasiune și respect,

Aleksander Čeferin

Președinte UEFA”, a fost scrisoare trimisă de Ceferin, informează FRF.