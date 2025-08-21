Roș-albaștrii se află în Scoția pentru a pune la punct ultimele detalii înaintea meciului din prima manșă a play-off-ului UEFA Europa League. Aberdeen - FCSB se vede pe VOYO de la ora 21:45, dar va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Marian Iancu a numit marea problemă de la FCSB înaintea meciului cu Aberdeen + ce a spus despre Gigi Becali: ”Nu poate!”



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, a explicat că FCSB a făcut o treabă excelentă prin aducerea lui Mamadou Thiam în locul lui Andrei Gheorghiță, care nu a impresionat la echipa pregătită de Elias Charalambous și a fost cedat definitiv la FC Universitatea Cluj.



Afaceristul consideră însă că marea problemă a lui FCSB constă în faptul că Adrian Șut, Florin Tănase și Darius Olaru, trei fotbaliști de bază din angrenajul campioanei României, sunt departe de forma din stagiunea precedentă, când FCSB a ajuns până în optimile Europa League.



”FCSB e mai puternică cu Mamadou Thiam decât cu Gheorghiță. Evident. Gigi Becali peticește ieftin, dar nu gratis, pe modelul Politic luat pentru una bucată Musi și ceva bani, cam mulți, zic eu. Concurența creată în zona numărului 9 este extraordinar de benefică unei echipe care vizează câștigarea campionatului.



Pot spune ca prin această mutare, FCSB revine în rândul favoritelor. Totuși încă nu au 'croșetat' nimic în locul lui Băluță și Ștefănescu. Au doar ceva umpluturi U21. Ele coboară media valorii lotului. Mai pune umărul aici și Crețu și chiar și Tavi Popescu.



Marea problemă o constituie lipsa de formă și motivare a lui Șut, Tănase și Olaru. Doar Cisotti nu ajunge. Gigi Becali nu are soluții alternative. Acolo nu poate transfera concurență.



Costă prea mult, iar păstrarea lui Edjouma în lot este doar o parte mică din soluție. Cred totuși ca vor continua să peticească pe bani puțini, dar nu gratis”, a scris Marian Iancu pe Facebook.



Returul cu Aberdeen va avea loc o săptămână mai târziu la București, pe Arena Națională, joi, de la ora 21:30. Până la retur și după prima manșă, FCSB o va întâlni pe FC Argeș duminică seară, de la 21:30.

