Patronul campioanei României lasă ușa deschisă pentru internaționalul român, chiar dacă informațiile din presă indică faptul că acesta ar fi ajuns deja la un acord cu Maccabi Tel Aviv.



"Portița e deschisă oricând pentru el"



Într-o intervenție recentă la Orangesport, finanțatorul de la FCSB și-a reconfirmat interesul pentru fiul "Regelui". Transferul lui Thiam nu pare să fi schimbat cu nimic planurile sale pe termen lung în ceea ce-l privește pe Hagi junior. Becali a subliniat că o eventuală mutare depinde exclusiv de dorința jucătorului și de un simplu telefon din partea lui Gică Hagi.



"Asta o să vedem (n.r. - dacă Ianis Hagi la FCSB rămâne o variantă). Dacă am spus că portiţa e deschisă pentru el oricând, cum să o închid? El, oricând vrea, dă un telefon lui Gică şi zice: 'Băi, Gigi, Ianis vine la FCSB.' Eu imediat, pac-pac", a spus Gigi Becali.



Ianis, tentat de Israel după ce a refuzat Rapidul



Mesajul lui Becali vine într-un context în care viitorul lui Ianis Hagi pare stabilit. Liber de contract după despărțirea de Rangers, mijlocașul s-ar fi înțeles cu Maccabi Tel Aviv, campioana Israelului. Potrivit informațiilor publicate de Digisport, Hagi ar urma să încaseze un salariu de 750.000 de euro pe sezon.



Mai mult, înainte de a accepta oferta de la Maccabi, Ianis Hagi a refuzat o propunere impresionantă venită de la rivala celor de la FCSB, Rapid. Giuleștenii i-ar fi pus pe masă un contract în valoare de 700.000 de euro anual, însă oferta israelienilor a fost superioară.



Totuși, până la anunțul oficial că Ianis Hagi și-a găsit echipă, Gigi Becali continuă să spere că îl va putea convinge pe Ianis să se alăture proiectului său.

