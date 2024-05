Liga 4 București și-a încheiat în această lună sezonul regular și deja s-au disputat primele meciuri din play-off-ul de promovare.

CS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, a înscris nu mai puțin de 119 goluri în cele 26 de etape, însă a terminat abia pe locul 3, deși a bifat de-a lungul sezonului un 16-1 în deplasare și trei victorii cu 9-0!

În play-off-ul Capitalei pentru barajul de promovare în Liga 3 s-au calificat CS Progresul București 2005 (locul 1, 67 de puncte), CSU Știința București (locul 2, 59 p), ACS FC Dinamo București (locul 3, 58 p) și ASC Daco-Getica București (locul 4, 57 p).

Regulamentul play-off-ului Ligii 4 București

”Se va disputa in sistem campionat, intr-o serie cu 14 echipe, 26 etape, urmand ca, la final, primele patru clasate sa participe la un turneu play off, care va desemna castigatoarea. Cele patru echipe calificate in play off vor avea urmatorul punctaj:

prima clasata, dupa cele 26 etape, va avea 3 puncte;

a doua clasata, dupa cele 26 etape, va avea 2 puncte;

a treia clasata, dupa cele 26 etape, va avea 1 punct;

a patra clasata, dupa cele 26 etape, va avea 0 puncte.

In cadrul play off-ului, se vor disputa jocuri in sistem fiecare cu fiecare”, precizează AMFB (Asociația Municipală de Fotbal București) pe site-ul oficial.

Rezultatele din prima etapă a play-off-ului Ligii 4 București și clasamentul

CS Progresul 2005 – ASC Daco Getica 3-0

CSU Știința – CS FC Dinamo 1-3

Clasament:

CS Progresul 2005 1 1 0 0 3-0 6p.

CS FC Dinamo 1 1 0 0 3-1 4p.

CSU Stiinta 1 0 0 1 1-3 2p.

ASC Daco Getica 1 0 0 1 0-3 0p.

Programul următoarelor etape din play-off-ul Ligii 4 București

Etapa a II-a, 25 mai 2024

15:30 – loc 4 vs. loc 3: ASC Daco Getica – CS FC Dinamo

18:00 – loc 1 vs. loc 2: CS Progresul 2005 – CSU Știința

Etapa a III-a, 1 iunie 2024

15:30 – loc 2 vs. loc 4: CSU Știința – ASC Daco Getica

18:00 – loc 3 vs. loc 1: CS FC Dinamo – CS Progresul 2005

* Meciurile se joacă pe Stadionul ”Romprim”.

Foto: ACS FC Dinamo București U19