GALERIE FOTO Imagini dezolante în Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova! Cum arată tribunele de pe „Ion Oblemenco”

Imagini dezolante în Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova! Cum arată tribunele de pe „Ion Oblemenco"
Partida Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova a început de la ora 18:30.

Universitatea Craiova Sanatatea Cluj Cupa Romaniei Fani Ion Oblemenco
  • Meciurile din Cupa României se văd în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oltenii joacă primul meci din grupele Cupei României împotriva echipei antrenate de Vasile Miriuță, care se află în Liga 3 din România.

Stadion aproape gol la Craiova! Imagini dezolante de pe „Ion Oblemenco”

Suporterii Universității Craiova nu s-au îngrămădit la meciul de debut al Cupei României, din această ediție, iar pe stadionul „Ion Oblemenco” se pot observa foarte multe scaune goale, neobișnuit pentru echipa lui Mirel Rădoi care a avut parte de susținerea publicului în această stagiune.

Explicația pentru care fanii nu s-au „înghesuit” să vadă această partidă este ziua și ora la care a fost programată.

Echipele de start din Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova:

  • Sănătatea Cluj: Bălgrădean - Creț, Milchiș, Core, Fărcășan, Gaddo - Bessong, Saroși, Crișan - Pop, Bonț

Rezerve: Chindriș, Vescan, Ghișa, Kirali, Mare, Yuh, Horn, Rusu, Paul

  • Universitatea Craiova: Popescu - Mogoș, Badelj, Stevanovic - Băsceanu, Anzor, Crețu, Teles, Bancu - Paradela, Etim

Rezerve: Isenko, Screciu, Ștefan Băluță, Fălcușan, Matei, Cicâldău. Nsimba, Houri

