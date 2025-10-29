Meciurile din Cupa României se văd în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oltenii joacă primul meci din grupele Cupei României împotriva echipei antrenate de Vasile Miriuță, care se află în Liga 3 din România.



Stadion aproape gol la Craiova! Imagini dezolante de pe „Ion Oblemenco”



Suporterii Universității Craiova nu s-au îngrămădit la meciul de debut al Cupei României, din această ediție, iar pe stadionul „Ion Oblemenco” se pot observa foarte multe scaune goale, neobișnuit pentru echipa lui Mirel Rădoi care a avut parte de susținerea publicului în această stagiune.

Explicația pentru care fanii nu s-au „înghesuit” să vadă această partidă este ziua și ora la care a fost programată.