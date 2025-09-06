Fostul internațional se află în negocieri avansate cu Unirea Alba Iulia, o formație din Liga a 3-a care forțează promovarea și care îi oferă șansa unui proiect pe termen lung, exact ce își dorește tehnicianul.



Oficialii de la Alba Iulia sunt pe punctul de a se despărți de actualul antrenor, Alexandru Pelici, și l-au contactat pe Dorinel Munteanu pentru a prelua echipa, notează Digisport. Cu un buget solid pentru acest eșalon, Unirea vrea să atace promovarea în Liga a 2-a, obiectiv ratat dramatic sezonul trecut, după un baraj pierdut la penalty-uri cu Râmnicu Vâlcea. "Munti" este în pole-position pentru a prelua banca tehnică, deși încă nu a oferit un răspuns final.



Caută un proiect după modelul Oțelul



Venirea la Alba Iulia s-ar mula perfect pe dorințele antrenorului, care recent a infirmat discuțiile cu Gloria Bistrița și a subliniat ce anume caută la viitoarea sa echipă. "Sunt precaut și am încredere în Dumnezeu că, așa cum au venit echipe până acum, va mai veni încă o formație cu care mă pot înțelege pentru a mă baza pe o perioadă de doi sau trei ani, nu una scurtă", a spus Munteanu pentru iAMsport.



Proiectul de la Unirea amintește de cel pe care l-a avut la Oțelul Galați, echipă pe care a preluat-o tot din Liga a 3-a și a dus-o, prin promovări succesive, până în prima ligă.



Dorinel Munteanu este liber de contract de la finalul lunii aprilie, după despărțirea de Sepsi OSK, echipă care a retrogradat în eșalonul secund la finalul sezonului trecut.

