Panduru, uluit de declarațiile lui Petrescu! Cum a reacționat după ce antrenorul campioanei a acuzat arbitrajul după meciul cu Dynamo Kyiv

Partida a fost condusă de la centru de Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs, care în urmă cu doar câteva zile arbitrase partida cu FCSB, în care ardelenii au avut un om eliminat.

Basarab Panduru, fost antrenor secund al Universității Craiova, a crezut la început că este vorba doar de o glumă, însă imaginile i-au confirmat faptul că Petrescu vorbea serios.

„Ce vrei să zic? Nu ai ce să zici. Părea serios. Am crezut că e glumă prima dată. Voiam să văd exact pe video, dar e foarte serios. Chiar credea în ce zicea şi o iau ca o glumă în continuare, că nu poţi să zici ce ai spus. Vorbim despre un meci amical. Ok, înţeleg că vrei să câştigi şi meciurile astea, dar nu a fost inspirat în ce a zis. El aşa a fost mereu, nu doar acum. Noi mereu avem tendinţa de a analiza oamenii când pierd. Începem acum să le vedem pe toate, dar nu ştiu dacă a făcut bine. E obligat, cei de la comisie sunt obligaţi să-l delege pe Istvan Kovacs la unul dintre meciurile decisive din play-off.

Mi se pare că îi facem exact ca de fiecare dată. Când pierde două meciuri, începem să-l analizăm. Dacă eram mai atenţi, şi la victorii erau probleme. Acum depinde ce jucători ai. Linia de fund nu mi se mai pare că e ce trebuie. Camora nu mai e, Susic nu e. Cei doi fundaşi centrali sunt sub ce aveau în alţi ani. Fiecare, individual, are nevoie de unul mai bun lângă el. Burcă şi Graovac nu se pot ajuta. Zici că ar avea echipă, cu Debeljuh, Petrila, Omrani, Deac, care dă o grămadă de goluri la bătrâneţe, dar la 36 de ani e el, 36 are Camora”, a spus Basarab Panduru, potrivit OrangeSport.

„Cred că am avut 2, 3 penalty-uri, dă penalty-uri n-am mai primit nici amicale, nici oficiale. A fost fratele lui Kovacs acuma, următorul meci o să vină sora lui Kovacs și după fata lui Kovacs sau băiatul”, a spus Dan Petrescu după amicalul cu Dynamo Kyiv.