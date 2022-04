Giedrius Arlauskis a explicat cum a înregistrat CFR Cluj datoria imensă față de el. Cum îl numește pe Cristi Balaj

Portarul lituanian a explicat cum s-a ajuns la acestă datorie pe care campioana României o are față de el.

„Pentru CFR niște mărunți, pentru mine sunt bani mulți. De când am plecat cu scandal nu am dat nicio declarație. Am reziliat contractul în liniște. Domnul Optimizare, Cristi Balaj, a fost impus de cineva să vorbească. El, la pauză, nu s-a dus de drag să vorbească. A fost forțat.

Când m-am întors de la Al Shabab, am venit la CFR cu o condiție. Aveam datorie către ANAF că eram plătitori de TVA. Le-am zis că nu vreau niciun ban, dar să rezolve această datorie. Asta a fost rugămintea mea. Patronul a zis că se rezolvă fără probleme.

„Neluțu m-a terorizat să mă întorc!”

În vara anului trecut, Neluțu m-a terorizat să mă întorc, a insistat foarte mult. I-am spus că am ofertă din Turcia și că nu pot să plătească banii pe care îi puteam primi din Turcia. Marian Copilu m-a convins să merg în cantonament în Austria și mai vedem ce facem. Am acceptat oferta, pentru că pentru România. 300.000 la semnătură și 20.000 de euro pe lună cum aveau jucătorii importanți de la CFR. Asta era cu 200.000 mai puțin decât era din Turcia. Am început antrenamentele, dar încă nu semnasem.

Când ne-am întors la Cluj, Marian Copilu mi-a spus că are o rugăminte. Să semnăm contractul până pe 1 ianuarie cu 5000 de euro pe lună, apoi cu 20.000 de euro plus banii la semnătură că așa era mai bine pentru club.

Când a fost bătaia din vestiar, am primit o scrisoare că am datorie la ANAF. Nici nu știam despre ce era vorba, pentru că Neluțu mi-a promis că îmi plătesc tot. I-am ajutat să câștige campionatul, iar ei nu s-au ținut de cuvânt. În contractul de reziliere, Neluțu Varga a trecut că trebuie să achite datoria, 180.000 de euro. Este scris că trebuiau să plătească la ANAF.

Pentru banii pe care îi am de plătit la nivel internațional, am luat avocat. Mi-au spus că este un caz obișnuit, e o datorie de 130000 de euro, se întâmplă cu jucătorii străini care nu completează corect actele”, a spus Giedrius Arlauskis, la Digisport.

Portarul lituanian cu 6 titluri cucerite în Liga 1 (4 cu CFR Cluj, unul cu FCSB și unul cu Unirea Urziceni) este liber de contract după despărțirea de CFR Cluj.