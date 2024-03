OUT din echipă! Supărat pe Tavi Popescu, Gigi Becali i-a găsit deja înlocuitor

Cel mai mult însă Becali a fost deranjat de evoluția lui Tavi Popescu, fotbalistul de bandă al liderului, care nu pare să se regăsească în acest sezon.

Patronul FCSB a anunțat că Tavi Popescu nu va mai prinde echipa în playoff, iar locul său va fi luat de un puști de 16 ani, venit de la Academie.

Gigi Becali, supărat pe Tavi Popescu

"Nu am avut niciun jucător pe teren. Nu am avut nimic. Nu pot spune de vreunul ceva. Coman le-a luat pe toate să tragă echipa după el. A început ca pe vremuri, să dribleze el tot. Olaru, căpitanul echipei, zero. Pe Tavi îl scot, îl bag pe unu’ de 16 ani!", a spus Gigi Becali, la Primasport.

Cel mai probabil, Gigi Becali se referă la David Popa, un puști de 16 ani care joacă pe postul de aripă dreapta, acolo unde era folosit cel mai des Tavi Popescu.

În acest sezon, Tavi Popescu, internațional de tineret, a evoluat în 30 de partide pentru cei de la FCSB, reușind să înscrie de trei ori și să ofere trei pase decisive.

La finalul sezonului regulat, FCSB ocupă prima poziție în clasamentul Superilgii, cu 64 de puncte, nouă mai multe decât ocupanta locului secund, Rapid.