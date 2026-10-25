Olaru și Tănase sunt amintire! Gigi Becali le-a găsit înlocuitorul perfect: „El joacă acolo!”

Olaru și Tănase sunt amintire! Gigi Becali le-a găsit înlocuitorul perfect: „El joacă acolo!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Gigi Becali l-a văzut la lucru în mandatul lui Laurențiu Reghecampf și s-a răzgândit în privința jucătorului de care voia să scape în iarnă.

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Deși în perioada în care echipa era pregătită de Marius Baciu patronul roș-albaștrilor nu a fost mulțumit de randamentul lui Risto Radunovic în zona centrală, evoluția acestuia sub comanda lui Laurențiu Reghecampf l-a făcut să se răzgândească.

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Radunovic, în Csikszereda - FCSB / Foto Sport Pictures
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Gigi Becali a găsit soluția pentru linia mediană

Finanțatorul FCSB a precizat că Risto Radunovic și Karlo Muhar sunt punctele fixe de la mijlocul terenului, după plecările lui Darius Olaru și Florin Tănase.

„Mi-am dat seama că Radunovic la mijloc îl înlocuiește pe Olaru, îl înlocuiește pe Tănase. Avem o dirijare a echipei, avem cât de cât o ordine, o disciplină acolo. Dacă nu ar fi el și Muhar la mijloc, ar fi balamuc. Cu Voluntari am fost praf când au intrat Joao Paulo și Ofri Arad.

Arad, pac cu latul în spate, la fundașii centrali. Cred că îi e frică să joace. Pe Muhar cine îl mai scoate? Nimeni nu-l mai scoate nici pe Radunovic. Joacă cu Radunovic și Muhar acolo.

Muhar joacă, vine în fața porții, dă cu capul, și fiind foarte puternic poate să facă un meci mare cu Rapid”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

La meciul câștigat de FCSB cu 4-1 împotriva Rapidului, Radunovic a fost folosit pe postul de mijlocaș dreapta, fiind înlocuit în minutul 85 de Batubinsika.

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