Dupa ce Kopic a linistit fanii dinamoviști spunând în conferința de presă de ieri că în acest moment nu este interesat de de nicio altă echipă în afară de Dinamo, asta după ce au apărut câteva zvonuri în presă cum că ar fi deja ofertat de FRF pentru postul de selecționer, “câinii” se concentrează pe meciul important de diseară, de pe Arena Națională, acolo unde primește vizita unei echipe care se află și ea într-o formă bună, și ocupă ultimul loc de play-off. Otelul Galați.

Echipe probabile:

Dinamo (4-3-3):

Epassy - Ikoko, Stoinov, Boateng, Opruţ - Mărginean, Gnahore, Cîrjan - Soro, Karamoko, Caragea

Oţelul Galaţi (4-2-3-1):

Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado - Paulo, Lameira - Bordun, Nuno, Andrezinho - Paulinho

Dinamo nu îi are la dispoziție pe Musi, Armstrong și Sivis, absențe extrem de importante pentru “câini”.

Otelul a adunat 9 puncte din deplasare până acum în acest sezon, având o medie de 1,1 goluri pe meci.

Dinamo are o cotă de 1.80 la victorie, Otelul este cotată cu 4.60. Egalul are 3.50. Pariul “1 solist și pariul se rambursează la egal” are o cotă de 1.35.

În ultimele 10 partide directe dintre cele două este egalitate perfectă, 4-4!

Balint îl conduce cu 1-0 pe Kopic la meciurile directe, cu meciul din turul campionatului, când “oțelarii” s-au impus cu scorul de 2-1.

Într-un top al formei, cele două sunt vecine de clasament cu aceleași număr de puncte. Oțelul pe 5, Dinamo pe 6, cu câte 8 puncte acumulate în ultimele 5 partide.

Meciul va fi condus de Iulian Călin, arbitru care acordă în medie 5,25 cartonașe galbene, și 0,27 roșii.

Sugestia Sport.ro: Dinamo 1 cu DNB.

