„Nu-mi pare rău!” Motivul pentru care a refuzat propunerea lui Mihai Stoica și a plecat de la FCSB

Fostul fundaș central a fost una dintre primele opțiuni luate în calcul de conducerea campioanei pentru postul de director sportiv, în contextul în care FRF a introdus din sezonul 2025-2026 obligativitatea ca fiecare club să aibă în organigramă o persoană calificată în această funcție. Propunerea a venit din partea președintelui Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, cel care îl vedea pe fostul internațional capabil să urmeze și o carieră de antrenor după retragere.

Vlad Chiricheș, despre oferta conducerii FCSB

Campion cu gruparea bucureșteană în 2013 și 2014, fotbalistul a respins însă varianta propusă de oficialul roș-albaștrilor și a explicat că nu își dorește o funcție administrativă în prezent.

„Nu mă văd lucrând în club altceva decât am făcut-o până acum și ăsta e singurul motiv. Nu cred că e pentru mine să fiu acolo. Nu mă văd în conducerea unui club de fotbal în momentul ăsta.

Eu am luat decizia să revin acum trei ani și, dacă fac un rezumat, a ieșit ceva extraordinar. Să câștigi de două ori titlul de campion, două Supercupe ale României, nu văd de ce să fiu dezamăgit pentru ce s-a întâmplat în acești ani. Da, cu siguranță (n.r. – ar reveni dacă ar da timpul înapoi). Poate experiența asta nu s-a terminat cum mi-aș fi dorit, dar acești ani au fost foarte frumoși”, a spus Vlad Chiricheș, potrivit Orangesport.