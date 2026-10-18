„Nu-mi pare rău!” Motivul pentru care a refuzat propunerea lui Mihai Stoica și a plecat de la FCSB

„Nu-mi pare rău!” Motivul pentru care a refuzat propunerea lui Mihai Stoica și a plecat de la FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
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Vlad Chiricheș (36 de ani), rămas liber de contract în luna iulie după despărțirea de FCSB, a explicat de ce a respins oferta de a continua în cadrul clubului roș-albaștru.

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Vlad ChirichesFCSBMihai Stoica
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Fostul fundaș central a fost una dintre primele opțiuni luate în calcul de conducerea campioanei pentru postul de director sportiv, în contextul în care FRF a introdus din sezonul 2025-2026 obligativitatea ca fiecare club să aibă în organigramă o persoană calificată în această funcție. Propunerea a venit din partea președintelui Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, cel care îl vedea pe fostul internațional capabil să urmeze și o carieră de antrenor după retragere.

Vlad Chiricheș, despre oferta conducerii FCSB

Campion cu gruparea bucureșteană în 2013 și 2014, fotbalistul a respins însă varianta propusă de oficialul roș-albaștrilor și a explicat că nu își dorește o funcție administrativă în prezent.

„Nu mă văd lucrând în club altceva decât am făcut-o până acum și ăsta e singurul motiv. Nu cred că e pentru mine să fiu acolo. Nu mă văd în conducerea unui club de fotbal în momentul ăsta.

Eu am luat decizia să revin acum trei ani și, dacă fac un rezumat, a ieșit ceva extraordinar. Să câștigi de două ori titlul de campion, două Supercupe ale României, nu văd de ce să fiu dezamăgit pentru ce s-a întâmplat în acești ani. Da, cu siguranță (n.r. – ar reveni dacă ar da timpul înapoi). Poate experiența asta nu s-a terminat cum mi-aș fi dorit, dar acești ani au fost foarte frumoși”, a spus Vlad Chiricheș, potrivit Orangesport.

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Planurile pentru un meci de retragere

Întrebat dacă cei de la FCSB i-au propus un meci de retragere, Vlad Chiricheș a susținut că nu s-a pus problema de așa ceva, dar a recunoscut că se gândește să-și organizeze pe cont propriu un ultim meci de fotbal.

„Am câteva imagini și idei despre cum ar putea fi (n.r. - meciul său de retragere). Mi-aș dori să chem jucători cu care am evoluat cam peste tot de-a lungul carierei mele. Nu, cei de la FCSB nu mi-au propus un meci de retragere și nu cred că asta este datoria lor”, a mai transmis Vlad Chiricheș.

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