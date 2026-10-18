Probleme mari pentru „pariul” lui Gigi Becali! Ce s-a ales de jucătorul de la care patronul FCSB aștepta 20 de goluri

În actuala stagiune din eșalonul secund turc, vârful a fost utilizat rar. A strâns doar 118 minute pe teren în șapte partide (două minute cu Batman Petrolspor, trei cu Pendikspor, opt cu Keciorengucu, nouă cu Boluspor, 29 cu Umraniyespor, 64 cu Bodrumspor și trei cu Sivasspor), iar în duelurile cu Antalyaspor și Bandirmaspor a rămas pe banca de rezerve.

Cedat de Gigi Becali în această vară, atacantul senegalez nu reușește să se impună la noua sa echipă. Ultima sa reușită datează dintr-o partidă disputată de FCSB împotriva celor de la FC Botoșani , în urmă cu opt luni.

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Așteptările lui Gigi Becali

Gigi Becali a insistat timp de doi ani pentru aducerea lui Thiam la FCSB, mutarea realizându-se abia în vara anului 2025, de la Universitatea Cluj, în schimbul sumei de 50.000 de euro și al cedării lui Andrei Gheorghiță.

La momentul transferului, finanțatorul de la FCSB i-a oferit un salariu lunar de 30.000 de euro și era convins că senegalezul va avea un randament ridicat în atacul echipei.

„Îl voiam de mult, de vreo doi ani, dar acum așa a vrut Dumnezeu, să pot să-l iau. Părerea mea e că la noi poate da 15-20 de goluri. Ăsta e fotbalist”, spunea Gigi Becali.

În ciuda așteptărilor patronului, Mamadou Thiam a înscris doar cinci goluri în cele 39 de meciuri jucate pentru FCSB.