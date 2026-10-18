Câștigătorul Balonului de Aur? ”El e cel mai bun jucător din lume în acest moment”

Câștigătorul Balonului de Aur? ”El e cel mai bun jucător din lume în acest moment” Fotbal extern
SPORT.RO
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Balonul de Aur va fi decernat la finalul acestei luni.

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Hansi Flickfc barcelonaBalonul de AurLamine Yamal
Din articol

Decernarea Balonului de Aur va avea loc la Londra, pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre. Va fi ceremonia cu numărul 70, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

Câștigătorul Balonului de Aur? ”El e cel mai bun jucător din lume în acest moment”

Sâmbătă seară, Barcelona a învins-o cu 5-2 pe Real Betis în etapa #9 din La Liga, iar Lamine Yamal și-a trecut în cont o reușită, dar și o pasă decisivă pe ”Estadio de La Cartuja”.

După meci, Hansi Flick, tehnicianul catalanilor, a spus că ”Lamine Yamal este cel mai bun jucător din lume în acest moment”, conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

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În minutul 70 al confruntării cu Betis, Flick l-a scos de pe teren pe Yamal și a dezvăluit după meci ce i-a transmis la margine: ”Când l-am schimbat i-am spus că sunt mândru de el”.

Cotat la 220 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Yamal are în acest sezon opt goluri în La Liga din nouă apariții (+6 assist-uri) și un gol în Champions League în două meciuri (+4 assist-uri).

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