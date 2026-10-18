Decernarea Balonului de Aur va avea loc la Londra, pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre. Va fi ceremonia cu numărul 70, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

Câștigătorul Balonului de Aur? ”El e cel mai bun jucător din lume în acest moment”

Sâmbătă seară, Barcelona a învins-o cu 5-2 pe Real Betis în etapa #9 din La Liga, iar Lamine Yamal și-a trecut în cont o reușită, dar și o pasă decisivă pe ”Estadio de La Cartuja”.

După meci, Hansi Flick, tehnicianul catalanilor, a spus că ”Lamine Yamal este cel mai bun jucător din lume în acest moment”, conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Yamal este unul dintre favoriți la câștigarea Balonului de Aur din 2026. Bătălia s-ar da între el, Kylian Mbappe și Harry Kane

În minutul 70 al confruntării cu Betis, Flick l-a scos de pe teren pe Yamal și a dezvăluit după meci ce i-a transmis la margine: ”Când l-am schimbat i-am spus că sunt mândru de el”.