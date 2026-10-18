Decernarea Balonului de Aur va avea loc la Londra, pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre. Va fi ceremonia cu numărul 70, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.
Câștigătorul Balonului de Aur? ”El e cel mai bun jucător din lume în acest moment”
Sâmbătă seară, Barcelona a învins-o cu 5-2 pe Real Betis în etapa #9 din La Liga, iar Lamine Yamal și-a trecut în cont o reușită, dar și o pasă decisivă pe ”Estadio de La Cartuja”.
După meci, Hansi Flick, tehnicianul catalanilor, a spus că ”Lamine Yamal este cel mai bun jucător din lume în acest moment”, conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.
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În minutul 70 al confruntării cu Betis, Flick l-a scos de pe teren pe Yamal și a dezvăluit după meci ce i-a transmis la margine: ”Când l-am schimbat i-am spus că sunt mândru de el”.