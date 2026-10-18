Jose Mourinho, OUT de la Real Madrid?! Varianta de înlocuitor găsită de Florentino Perez

Președintele „Los Blancos” este nemulțumit de rezultatele pe care le-au înregistrat madrilenii sub comanda antrenorului portughez, potrivit Radio Marca, citat de Transfer News Live.

Potențial final prematur pentru Jose Mourinho la Real Madrid

Dacă „The Special One” nu își îmbunătățește rezultatele, Mourinho ar putea să își piardă postul de la gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Locul său ar putea fi luat, potrivit surselor citate, de Didier Deschamps, fostul selecționer al Franței, rămas liber după încheierea Cupei Mondiale.