Jose Mourinho, OUT de la Real Madrid?! Varianta de înlocuitor găsită de Florentino Perez

Președintele „Los Blancos” este nemulțumit de rezultatele pe care le-au înregistrat madrilenii sub comanda antrenorului portughez, potrivit Radio Marca, citat de Transfer News Live.
Potențial final prematur pentru Jose Mourinho la Real Madrid
Dacă „The Special One” nu își îmbunătățește rezultatele, Mourinho ar putea să își piardă postul de la gruparea de pe Santiago Bernabeu.
Locul său ar putea fi luat, potrivit surselor citate, de Didier Deschamps, fostul selecționer al Franței, rămas liber după încheierea Cupei Mondiale.
Real Madrid a ajuns pe patru în La Liga
Înaintea etapei a noua, madrilenii au ajuns pe locul patru în campionatul Spaniei, cu doar 18 puncte în opt meciuri. Barcelona (24 de puncte), Atletico Madrid (19) și Betis (19) ocupau primele trei poziții.
Între timp, Barcelona și Atletico Madrid și-au mai adăugat trei puncte, iar Betis a rămas la aceeași bornă după eșecul cu 2-5 în fața catalanilor. Rămâne de văzut ce va reuși Real Madrid în meciul de pe teren propriu contra Sevillei.
În Champions League, madrilenii au câștigat în primele două etape: 2-1 acasă cu Inter și 4-3 în deplasare cu AS Roma. Pentru „Los Blancos” urmează duelul de acasă din UCL cu RB Leipzig (21 octombrie) și „El Clasico” din Barcelona (25 octombrie).