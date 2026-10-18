Universitatea Craiova - Farul, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00 | Victorie sau înfrângere, oltenii rămân pe trei

Universitatea Craiova și Farul Constanța se înfruntă în etapa #12 din Superliga României pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie, într-un meci care va putea fi urmărit LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Oltenii vin după egalul din Conference League cu Getafe, scor 1-1, în timp ce ”marinarii” vin după victoria categorică din runda precedentă a sezonului regulat cu Petrolul, scor 3-1.

Ultimul meci dintre Farul și Craiova a avut loc la Constanța, iarna trecută în finalul returului stagiunii regulate, când ”marinarii” s-au impus categoric cu 4-1.

În acest moment, echipa pregătită de Filipe Coelho completează podiumul cu 23 de puncte. După 11 etape, oltenii au bifat șapte victorii, două remize și două eșecuri.

Farul, în schimb, e pe șase, cu 17 puncte, iar cu o victorie poate urca până pe 4, devansându-le pe Petrolul și ”U” Cluj. Formația dirijată de Ioan Ovidiu Sabău are patru victorii, cinci rezultate de egalitate și două înfrângeri până acum.

Cum arată clasamentul Superligii României