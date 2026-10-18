FCSB și Rapid au bătut palma înaintea derby-ului!

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că echipa pe care o reprezintă a ajuns la un acord cu Rapid în privința locurilor oaspeților pe Arena Națională.

Înțelegere între FCSB și Rapid

Fanii alb-vișiniilor vor avea la dispoziție sâmbătă o peluză întreagă pe Arena Națională, adică aproximativ 8.000 de locuri. În schimb, giuleștenii s-au angajat să dispute returul din etapa a 28-a pe același stadion și să le ofere roș-albaștrilor aceeași facilitate.

Detaliile furnizate de Mihai Stoica

„Să pună ce prețuri vor cei de la Voluntari. 50 de lei este prețul maxim pe care un club îl poate stabili pentru cei care merg în sectorul gazdelor. Pentru restul, își stabilesc ce prețuri vor. Și noi avem prețuri diferite la unele meciuri. Acum, cu Rapid, vor fi prețuri mai mari decât la meciul cu Petrolul.

Există reciprocitate, o peluză cu o peluză. Rapid joacă returul pe Arenă, așa este înțelegerea. Nu m-am ocupat de asta acum, am avut discuția acum trei zile. Da, și meciul retur se joacă pe Arenă”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.