Moștenirea eternă a lui Mircea Lucescu

Florin Tănase, Mihai Popescu și fani din toate colțurile lumii au venit să vadă tricourile purtate de Mircea Lucescu.

Acestea sunt expuse la Muzeul Fotbalului, iar fotbaliștii de la FCSB nu putea rata ocazia de a le vedea, mai ales după ce fostul lor antrenor de la echipa națională le-a povestit despre ele.

„Ne-a povestit cum a cusut stema (n.r. a unui tricou). Cât am fost la echipa națională, ne-a povestit cel mai mult despre minge, când ne dădea sfaturi”, a spus Florin Tănase.

„Va rămâne tot timpul în sufletul meu, pentru că este omul care m-a adus la echipa națională”, a declarat Mihai Popescu.