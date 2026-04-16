Moștenirea eternă a lui Mircea Lucescu: Tănase și Popescu au venit să vadă „averea" lui „Il Luce"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu a lăsat moștenire ceva greu de măsurat în bani.

TAGS:
Din articol

Moștenirea eternă a lui Mircea Lucescu

Florin Tănase, Mihai Popescu și fani din toate colțurile lumii au venit să vadă tricourile purtate de Mircea Lucescu.

Acestea sunt expuse la Muzeul Fotbalului, iar fotbaliștii de la FCSB nu putea rata ocazia de a le vedea, mai ales după ce fostul lor antrenor de la echipa națională le-a povestit despre ele.

„Ne-a povestit cum a cusut stema (n.r. a unui tricou). Cât am fost la echipa națională, ne-a povestit cel mai mult despre minge, când ne dădea sfaturi”, a spus Florin Tănase.

„Va rămâne tot timpul în sufletul meu, pentru că este omul care m-a adus la echipa națională”, a declarat Mihai Popescu.

  • Mircea lucescu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate

Mircea Lucescu, de asemenea un fotbalist uriaș

Mircea Lucescu este renumit în special pentru realizările sale excepționale ca antrenor, însă a avut în spate și o carieră solidă de fotbalist profesionist. 

„Il Luce” a evoluat pentru Dinamo, Știința București și Corvinul Hunedoara. În tricoul „câinilor roșii” a câștigat de șapte ori Liga 1 și o dată Cupa României. 

Pentru națională a strâns, între anii 1966 și 1979, 65 de selecții și 10 goluri. Mircea Lucescu a fost căpitanul României la Campionatul Mondial din 1970. 

Dennis Man a adunat în tricolor 45 de selecții și 11 goluri, având în CV o participare la EURO 2024. Man a cucerit până acum două trofee majore: campionatul curent cu PSV și Cupa României cu FCSB (2019-2020).

Mircea Lucescu a fost înmormântat ieri, 10 aprilie. Legenda fotbalului românesc s-a stins la vârsta de 80 de ani.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
Numele neașteptat propus de Mircea Lucescu la națională. Ce i-a transmis lui Burleanu înainte să se stingă
La o săptămână de la moartea lui Mircea Lucescu, Marica a dezvăluit ce sfat a primit de la fostul selecționer: ”Încă sunt afectat”
ULTIMELE STIRI
Sferturile Europa League și Conference League | Celta Vigo - Freiburg 1-3! Ionuț Radu, eliminare clară
Supercomputerul știe cine va câștiga Liga Campionilor. Cifrele care schimbă calculele
”U” Cluj rămâne fără Jovo Lukic?! Atacantul, ofertat din toate părțile
Aryna Sabalenka, apariție provocatoare. Liderul mondial a pozat doar cu blană pe ea
De noaptea minții: ce a spus Răzvan Burleanu, când a fost întrebat despre demisie
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Lovitură pentru Cristi Chivu: Inter Milano vrea alt antrenor! ”L-au contactat deja”

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!

Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid! Florentino Perez are deja două opțiuni

Perez l-a trimis la plimbare pe Arda Guler, apoi a ținut un monolog în vestiar: ”Pleacă, nu trebuie să asiști la ce va urma”

Recomandarile redactiei
Supercomputerul știe cine va câștiga Liga Campionilor. Cifrele care schimbă calculele
Alisha Lehmann l-a uitat complet pe Douglas Luiz: postarea care i-a înnebunit pe fanii fotbalistei sexy
Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“
Aryna Sabalenka, apariție provocatoare. Liderul mondial a pozat doar cu blană pe ea
Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
CITESTE SI
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO

Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!