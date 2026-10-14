Nicolae Dică, față în față cu revenirea în antrenorat!

Nicolae Dică ar putea reveni în antrenorat. Tehnicianul în vârstă de 46 de ani este liber de contract din septembrie 2025, când s-a despărțit de Concordia Chiajna.
Nicolae Dică, dorit de CS Tunari
Fostul mijlocaș ofensiv este dorit insistent de CS Tunari, echipă din Liga 3 - Seria 3, potrivit iamsport.ro. Obiectivul ilfovenilor este de a promova în eșalonul secund.
CS Tunari ocupă locul doi în campionat, aflându-se la cinci puncte în spatele liderului Flacăra Moreni.
Nicolae Dică ezită, în momentul de față, să accepte propunerea celor de la CS Tunari. El a promis însă că va fi prezent la următorul meci din Liga 3 contra formației CS Blejoi, conform sursei citate, pentru a urmări echipa.
CV-ul lui Dică
Dică le-a mai pregătit până acum în câte trei mandate pe FC Argeș, în două pe FCSB și într-un mandat pe România U23, CS Mioveni, FCU Craiova, FC Voluntari și Concordia Chiajna.
Exceptând câteva rezultate notabile în cupele europene, antrenorul Nicolae Dică nu se poate lăuda cu mari performanțe. El a promovat cu FC Argeș în Liga 2, în 2017, după ce a câștigat al treilea eșalon.
Ca fotbalist însă, Nicolae Dică a câștigat de trei ori Superliga (de două ori cu FCSB și o dată cu CFR Cluj), de două ori Cupa României (cu aceleași echipe) și o dată Supercupa României (cu FCSB).
Dică a ajuns cu FCSB până în semifinalele Cupei UEFA în 2006 și a jucat în două ediții ale Ligii Campionilor. De asemenea, el a participat cu România la EURO 2008. Pentru prima reprezentativă a adunat 32 de selecții și nouă goluri.