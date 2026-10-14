Nicolae Dică, față în față cu revenirea în antrenorat!

Nicolae Dică, față în față cu revenirea în antrenorat! Fotbal intern Varianta BOMBA pentru banca FCSB-ului! El este omul care ii poate lua locul lui Nicolae Dica! A fost contactat deja
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un club din România îl vrea pe Nicolae Dică pe banca tehnică. 

TAGS:
Nicolae DicaCS TunariLiga 3antrenor
Din articol

Nicolae Dică ar putea reveni în antrenorat. Tehnicianul în vârstă de 46 de ani este liber de contract din septembrie 2025, când s-a despărțit de Concordia Chiajna.

Nicolae Dică, dorit de CS Tunari 

Fostul mijlocaș ofensiv este dorit insistent de CS Tunari, echipă din Liga 3 - Seria 3, potrivit iamsport.ro. Obiectivul ilfovenilor este de a promova în eșalonul secund. 

CS Tunari ocupă locul doi în campionat, aflându-se la cinci puncte în spatele liderului Flacăra Moreni. 

Nicolae Dică ezită, în momentul de față, să accepte propunerea celor de la CS Tunari. El a promis însă că va fi prezent la următorul meci din Liga 3 contra formației CS Blejoi, conform sursei citate, pentru a urmări echipa.

Nicolae Dică

  • Nicolae dica
×
Nicolae dica
Nicolae Dică
Nicolae Dică
ÎNAPOI LA ARTICOL

CV-ul lui Dică

Dică le-a mai pregătit până acum în câte trei mandate pe FC Argeș, în două pe FCSB și într-un mandat pe România U23, CS Mioveni, FCU Craiova, FC Voluntari și Concordia Chiajna.

Exceptând câteva rezultate notabile în cupele europene, antrenorul Nicolae Dică nu se poate lăuda cu mari performanțe. El a promovat cu FC Argeș în Liga 2, în 2017, după ce a câștigat al treilea eșalon. 

Ca fotbalist însă, Nicolae Dică a câștigat de trei ori Superliga (de două ori cu FCSB și o dată cu CFR Cluj), de două ori Cupa României (cu aceleași echipe) și o dată Supercupa României (cu FCSB). 

Dică a ajuns cu FCSB până în semifinalele Cupei UEFA în 2006 și a jucat în două ediții ale Ligii Campionilor. De asemenea, el a participat cu România la EURO 2008. Pentru prima reprezentativă a adunat 32 de selecții și nouă goluri. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
ARTICOLE PE SUBIECT
„Poate să ia Rapid titlul?” Marius Șumudică, răspuns fără să stea pe gânduri
„Poate să ia Rapid titlul?” Marius Șumudică, răspuns fără să stea pe gânduri
Marius Șumudică, aproape să schimbe clubul din SuperLiga?! Varianta surpriză după 0-1 cu FC Argeș
Marius Șumudică, aproape să schimbe clubul din SuperLiga?! Varianta surpriză după 0-1 cu FC Argeș
Salvatorul Rapidului rupe tăcerea după 4-3 cu U Cluj! Cui a dedicat Răzvan Onea victoria din SuperLiga
Salvatorul Rapidului rupe tăcerea după 4-3 cu U Cluj! Cui a dedicat Răzvan Onea victoria din SuperLiga
Marius Șumudică, spectacol la declarații după FC Argeș - CFR Cluj: „Două reprize diametral opuse! Cu un ochi râd, cu altul plâng”
Marius Șumudică, spectacol la declarații după FC Argeș - CFR Cluj: „Două reprize diametral opuse! Cu un ochi râd, cu altul plâng”
FC Argeș - CFR Cluj 0-1, pe Sport.ro. Efectul Marius Șumudică! Ardelenii atacă locurile de play-off
FC Argeș - CFR Cluj 0-1, pe Sport.ro. Efectul Marius Șumudică! Ardelenii atacă locurile de play-off
ULTIMELE STIRI
Dinamo i-a bătut pe maghiarii de la Szolnok! Primul succes în grupele Europe Cup
Dinamo i-a bătut pe maghiarii de la Szolnok! Primul succes în grupele Europe Cup
Primarul inspirat de filmul „Moneyball”. Hunedoara, în șantier pentru viitorul Corvinului: cât de ușor „cade” vechiul stadion
Primarul inspirat de filmul „Moneyball”. Hunedoara, în șantier pentru viitorul Corvinului: cât de ușor „cade” vechiul stadion
Jose Mourinho a dat verdictul: „Fără niciun dubiu, sunt cele mai puternice echipe”
Jose Mourinho a dat verdictul: „Fără niciun dubiu, sunt cele mai puternice echipe”
Inter, făcută praf în Italia: „Chivu e de vină!“. Ce i se reproșează românului și „bubele“ echipei sale
Inter, făcută praf în Italia: „Chivu e de vină!“. Ce i se reproșează românului și „bubele“ echipei sale
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Șumudică, aproape să schimbe clubul din SuperLiga?! Varianta surpriză după 0-1 cu FC Argeș

Marius Șumudică, aproape să schimbe clubul din SuperLiga?! Varianta surpriză după 0-1 cu FC Argeș

Hanyu Guo a rostit un singur nume după ce a întors-o pe Sorana Cîrstea de la 1-6, 0-4: „Vreau să îi mulțumesc”

Hanyu Guo a rostit un singur nume după ce a întors-o pe Sorana Cîrstea de la 1-6, 0-4: „Vreau să îi mulțumesc”

Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus: starul portughez nu îi iartă pe italieni

Cristiano Ronaldo, în război și cu Juventus: starul portughez nu îi iartă pe italieni

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”

Marius Baciu a ieșit în față: „Astea m-au dat afară de la FCSB”

Dmitry Bivol, campionul mondial absolut cu origini românești, îşi va apăra titlurile mondiale la semigrea în Rusia!

Dmitry Bivol, campionul mondial absolut cu origini românești, îşi va apăra titlurile mondiale la semigrea în Rusia!



Recomandarile redactiei
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
Inter, făcută praf în Italia: „Chivu e de vină!“. Ce i se reproșează românului și „bubele“ echipei sale
Inter, făcută praf în Italia: „Chivu e de vină!“. Ce i se reproșează românului și „bubele“ echipei sale
Ultimul român care a jucat la Getafe face „radiografia” spaniolilor înainte de duelul cu Universitatea Craiova
Ultimul român care a jucat la Getafe face „radiografia” spaniolilor înainte de duelul cu Universitatea Craiova
„Timberinho”. Fundașul olandez, gol de brazilian în Arsenal - Lille. Duelul dintre campionatele transmise de VOYO, decis în 7 minute
„Timberinho”. Fundașul olandez, gol de brazilian în Arsenal - Lille. Duelul dintre campionatele transmise de VOYO, decis în 7 minute
Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0
Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0
Alte subiecte de interes
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Nicolae Dică îl vrea titular la FCSB: ”Merită o șansă”
Nicolae Dică îl vrea titular la FCSB: ”Merită o șansă”
Adrian Petre sau începutul sfârșitului! Cu ce echipă a semnat fostul atacant al lui FCSB
Adrian Petre sau începutul sfârșitului! Cu ce echipă a semnat fostul atacant al lui FCSB
Dan Alexa a bătut palma cu un club din Liga 3
Dan Alexa a bătut palma cu un club din Liga 3
De la Tărlungeni a semnat în Serie A! ”Un nou Popescu după 23 de ani”
De la Tărlungeni a semnat în Serie A! ”Un nou Popescu după 23 de ani”
UPDATE Meciurile retur din barajul pentru Liga 3 s-au încheiat! Avem acum două echipe Dinamo București în Liga 3 + ”Vulturii răpun Leii!”
UPDATE Meciurile retur din barajul pentru Liga 3 s-au încheiat! Avem acum două echipe Dinamo București în Liga 3 + ”Vulturii răpun Leii!”
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!