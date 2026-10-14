Nicolae Dică, față în față cu revenirea în antrenorat!

Nicolae Dică ar putea reveni în antrenorat. Tehnicianul în vârstă de 46 de ani este liber de contract din septembrie 2025, când s-a despărțit de Concordia Chiajna.

Nicolae Dică, dorit de CS Tunari

Fostul mijlocaș ofensiv este dorit insistent de CS Tunari, echipă din Liga 3 - Seria 3, potrivit iamsport.ro. Obiectivul ilfovenilor este de a promova în eșalonul secund.

CS Tunari ocupă locul doi în campionat, aflându-se la cinci puncte în spatele liderului Flacăra Moreni.

Nicolae Dică ezită, în momentul de față, să accepte propunerea celor de la CS Tunari. El a promis însă că va fi prezent la următorul meci din Liga 3 contra formației CS Blejoi, conform sursei citate, pentru a urmări echipa.