"Câinii" l-au avut pe listă pe Lisav Naif Eissat, un tânăr fundaș central de la Maccabi Haifa, însă negocierile s-au încheiat înainte de a începe cu adevărat. Motivul? Suma uriașă cerută de israelieni: 1,5 milioane de euro.



Defensiva este punctul nevralgic al echipei antrenate de Zeljko Kopic. Cu doar doi fundași centrali de meserie în lot, togolezul Kennedy Boateng și tânărul israelian Nikita Stoinov, antrenorul croat a fost nevoit în repetate rânduri să improvizeze, folosind mijlocași defensivi precum Andrei Mărginean, Cristian Licsandru sau Charalampos Kyriakou pentru a acoperi golurile. În acest context, Kopic le-a cerut șefilor să aducă de urgență întăriri pentru a putea ataca obiectivele propuse.



Au cerut 1,5 milioane de euro!



Ținta principală a dinamoviștilor părea să fie Lisav Naif Eissat (20 de ani), un apărător de picior stâng pe placul staff-ului tehnic și al conducerii. Potrivit informațiilor oferite de Digisport, jucătorul ar fi fost și el tentat de o mutare în Ștefan cel Mare, însă clubul său, Maccabi Haifa, s-a dovedit a fi un partener de discuții inflexibil.



Oficialii israelieni au transmis un mesaj clar: prețul minim pentru Eissat este de 1,5 milioane de euro. Orice discuție s-a oprit în acel moment, suma fiind considerată mult peste bugetul actual al lui Dinamo, mai ales în condițiile în care site-ul de specialitate Transfermarkt îl cotează pe jucător la doar 300.000 de euro.



Tânărul fundaș, care a bifat deja 5 apariții pentru Maccabi în acest sezon, reprezintă și o țintă pentru Federația Română de Fotbal. Având mamă româncă, Eissat a primit pe 2 septembrie acceptul FIFA pentru a putea evolua sub tricolor și ar putea fi convocat în premieră la naționala U21 a lui Costin Curelea pentru acțiunea din luna octombrie.

