După ce a început sezonul actual la CS Dinamo, formația lui Florin Bratu din Liga 2, unde însă nu a apucat să joace niciun meci, Borcea a fost prezentat oficial ieri de CSM Unirea Alba Iulia, grupare din Liga 3.

Mijlocașul ofensiv Valentin Borcea (23 de ani), fotbalist cu cinci sezoane la Dinamo, pentru care a debutat la 18 ani fără o zi și a contribuit cu 3 goluri la promovarea în Superligă din 2023, și-a găsit o nouă echipă.

”Lotul Unirii Alba Iulia se întărește cu Valentin Ioan Borcea, mijlocaș născut pe 06.07.2002 la București, care se pregătește deja de ceva vreme alături de echipă (foto).

📌 Parcursul său:

• FC Dinamo București (2019–2024)

• CS Tunari (2023–2024)

• UTA Arad (2024–2025)

• ACSM Poli Iași (2024–2025)

• CSM Unirea Alba Iulia (2025–2026)

Bine ai venit la Alba Iulia și mult succes în tricoul alb-negru!”, a postat clubul din Alba.

Legitimat la Dinamo încă din 2010, din vremea junioratului, Valentin Borcea s-a despărțit definitiv de gruparea ”câinilor” în iunie 2024, după 39 de meciuri disputate și 3 goluri marcate.

Fostul dinamovist ar putea debuta la Unirea Alba Iulia chiar astăzi, în meciul de campionat de pe teren propriu cu Unirea DMO, o nou-promovată din județul Hunedoara.

Partida de pe Stadionul ”Cetate” contează pentru etapa a patra din Liga 3, Seria 7.

