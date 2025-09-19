OFICIAL Cu ce echipă a semnat fostul dinamovist Valentin Borcea. Ar putea debuta oficial astăzi!

Alexandru Hațieganu
Cândva speranță la Dinamo, mijlocașul ofensiv a început sezonul la CS Dinamo din Liga 2, dar a părăsit repede echipa.

Dinamo CS Dinamo Liga 3 valentin borcea csm unirea alba iulia

Mijlocașul ofensiv Valentin Borcea (23 de ani), fotbalist cu cinci sezoane la Dinamo, pentru care a debutat la 18 ani fără o zi și a contribuit cu 3 goluri la promovarea în Superligă din 2023, și-a găsit o nouă echipă.

După ce a început sezonul actual la CS Dinamo, formația lui Florin Bratu din Liga 2, unde însă nu a apucat să joace niciun meci, Borcea a fost prezentat oficial ieri de CSM Unirea Alba Iulia, grupare din Liga 3.

”Lotul Unirii Alba Iulia se întărește cu Valentin Ioan Borcea, mijlocaș născut pe 06.07.2002 la București, care se pregătește deja de ceva vreme alături de echipă (foto).

📌 Parcursul său:

• FC Dinamo București (2019–2024)

• CS Tunari (2023–2024)

• UTA Arad (2024–2025)

• ACSM Poli Iași (2024–2025)

• CSM Unirea Alba Iulia (2025–2026)

Bine ai venit la Alba Iulia și mult succes în tricoul alb-negru!”, a postat clubul din Alba.

Legitimat la Dinamo încă din 2010, din vremea junioratului, Valentin Borcea s-a despărțit definitiv de gruparea ”câinilor” în iunie 2024, după 39 de meciuri disputate și 3 goluri marcate.

Fostul dinamovist ar putea debuta la Unirea Alba Iulia chiar astăzi, în meciul de campionat de pe teren propriu cu Unirea DMO, o nou-promovată din județul Hunedoara.

Partida de pe Stadionul ”Cetate” contează pentru etapa a patra din Liga 3, Seria 7.

