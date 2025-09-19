Motivul este unul special: Milan, fiul său în vârstă de 9 ani, un mare suporter al „câinilor”. Omul de afaceri nu a mai fost la un meci al „alb-roșiilor” de la barajul pentru promovare cu FC Argeș, disputat în urmă cu doi ani.



O promisiune pentru Milan



Fostul finanțator al „câinilor” a dezvăluit că va face acest pas la insistențele fiului său, pasionat de Dinamo, dar și de Real Madrid. Borcea plănuiește să-l ducă pe Milan la o partidă a echipei sale de suflet jucată pe Arena Națională.



"Cu Milan, el are nouă ani și-i plac Dinamo și Real Madrid, vreau să merg la un meci la Real. O să-l iau și la un meci al lui Dinamo, când o să fie o partidă pe Arena Națională. Da, așa, pentru el o să mai vin și eu la un meci", a transmis Cristi Borcea, citat de Prosport.



Milan este unul dintre cei trei copii pe care Cristi Borcea îi are cu actuala soție, Valentina Pelinel, alături de gemenele Indira și Rania. În total, omul de afaceri are nouă copii cu patru femei diferite. Borcea a fost una dintre cele mai influente figuri din fotbalul românesc, ocupând funcțiile de acționar și președinte executiv la Dinamo în perioada 1995 – 2012.

