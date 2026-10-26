Ceremonia de decernare a trofeului are loc în această seară la Londra și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Bogdan Lobonț: ”Sper ca Fabrizio Romano să se înșele!”

Cu câteva ore înaintea galei, jurnalistul Fabrizio Romano a dat de înțeles că Harry Kane ar fi favorit să câștige trofeul.

Bogdan Lobonț speră însă ca celebrul jurnalist italian să se înșele, iar marele câștigător să fie declarat puștiul-minune al Barcelonei, Lamine Yamal. Fostul mare portar recunoaște însă că este vorba despre o preferință de-ale sale, având în vedere că, deși a devenit campion mondial cu Spania, Lamine Yamal nu a reușit să se evidențieze la turneul final.

”Aș vrea ca Fabrizio Romano să se înșele. Eu vreau să câștige Yamal, pentru că îmi place foarte mult, sunt subiectiv, recunosc”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.