Prime demne de Liga 1 pentru blocarea Stelei! Ce le-au promis conducatorii jucatorilor de la Mostistea Ulmu in cazul in care promoveaza

Steaua a invins pe Mostistea Ulmu cu 2-0 in partida din barajul pentru Liga a 2-a.

Meciul nu a fost unul lipsit de scandal, iar cei din Ulmu au acuzat in termeni duri arbitrajul, cerand insistent celor de la Steaua sa se rejoace partida. Echipa bucuresteana a anuntat ca nu se pune problema de asa ceva, iar acum patronul adversarilor cauta sa-i motiveze si mai tare pe jucatori pentru returul care se va disputa la finalul saptamanii.

"Da, vacanta in Grecia e adevarata, dar prima de joc este mai mare de 3000 de euro. Asta e politica clubului. Am mers pe salarii decente si prime mari ca sa stimulam performata nu statul degeaba pe salariu. Exista riscul ca jucatorii sa stea pe un salariu bun si sa nu mai dea un randament foarte bun. Unii au un salariu decent si punctele, performanta se platesc mai bine. Dar sunt singur, nu am in spate nici ministere, nici consilii judetene, nici primarii", a spus Vasile Tirsolea, pentru ProSport.

Invingatoarea dintre Steaua si Mostistea Ulmu va trebui sa mai dea o batalie pentru a promova in Liga a 2-a si va juca cu invingatoarea dintre FCSB 2 si CS Afumati. In tur, FCSB 2 s-a impus cu 1-0 si porneste ca mare favorita si la retur, iar specialistii anticipeaza un duel intre cele doua echipe bucurestene.