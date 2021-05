Atac dur la adresa Stelei dupa victoria de la baraj: "Am fost tratati ca o formatie de la tara! Sa-si treaca in istorie japca impotriva lui Ulmu"

Vasile Tirsolea, conducatorul celor de la Mostistea Ulmu, continua seria atacurilor catre CSA Steaua.

Steaua Bucuresti a invins in turul semifinalei de la barajul de promovare in Liga 2 cu scorul de 2-0, pe terenul celor de la Mostistea Ulmu.

Penalty-ul acordat de Eduard Ionita la debutul reprizei secunde a declansat un scandal urias, iar conducerea echipei de la Mostistea Ulmu a anuntat ca nu se va mai prezenta la partida retur de pe 15 mai, daca meciul nu se va rejuca.

"N-am dormit aproape deloc, m-am tot uitat la faze. Este incredibil cum s-a dat acel penalty! Arbitrul mi-a parut incompetent si slugarnic. Afumati cu FCSB 2 l-au avut pe Gaman, un arbitru cu experienta la Liga 1, iar cu noi s-au facut experimente. Cand a avut loc acea ciocnire, arbitrul a facut semn sa vina medicul spre banca tehnica a Stelei. De portarul nostru, care era plin de sange, nici nu-i pasa!

Sa promoveze ei cu Armata lor si sa-si puna asta in istorie, ca au ajuns in Liga a 2-a cu japca impotriva celor de la Ulmu! La primul cartonas galben, pe care ar fi trebuit sa i-l acorde lui Acasandrei, a confundat jucatorii si i l-a aratat lui Gheorghe. Rezerva i-a spus lui Ionita ca Acasandrei mai avea un avertisment. Apoi, in raport, au trecut cum trebuia, sa se scoata. La plecarea de la stadion, arbitrul, care vazuse reluarile, a recunoscut ca nu a fost penalty. Sa spuna asta la presa, public!", a declarat Vasile Tirsolea pentru GSP.ro.

Patronul celor de la Mostistea Ulmu s-a declarat uimit de reactia lui Pacionel de la finalul meciului.

"Cum se bucura Pacionel si se pupa cu Oprita, cand a obtinut acel penalty, in halul ala?! Ce educatie fac acolo, daca ii invata sa simuleze, daca incurajeaza asta?! m fost tratati ca o formatie de la tara. Dar le-am facut fata, n-au putut sa ne surclaseze nici cu arbitrii. Stiam ca avem valoare. Mie mi s-au parut cei de la CSA Steaua doar niste mancatori de la buget. Nu mi se pare normal ca romanii sa contribuie la un experiment, la o aventura. Cu banii astia sa se fi facut spitale COVID sau sa-i fi dat veteranilor de razboi!

Doneaza sange cu presa dupa ei. Donati-va salariile alea de mii de euro pentru copiii nevoiasi ai Romaniei! Eu tin echipa cu banii mei, aduc bani in fotbal, in loc sa-i dau familiei. Dar gata! Renunt! Baietii ma tot suna, vor sa jucam si returul, insa am luat decizia! Jucam doar daca se rejoaca, nu returul", a mai adaugat conducatorul echipei din Calarasi.

Invingatoarea acestei duble va juca impotriva castigatoarei dintre CS Afumati si FCSB 2, pe 22 si 29 mai, pentru promovarea in Liga 2.

