Ogararu, anunt definitiv dupa ce Ulmu a anuntat ca nu se prezinta la retur: "Nu cerem rejucarea, nu luam in calcul!" Cand va juca Steaua pe noul stadion

George Ogararul, managerul Stelei, spune ca echipa lui nu va solicita rejucarea turului din barajul cu Mostistea Ulmu. Rezultatul meciului a fost grav influentat de arbitraj.

Ogararu spune ca nici nu ar mai fi discutat cu patronul de la Mostistea daca ar fi auzit declaratiile pe care acesta le-a dat dupa joc. Oficialul

Am avut o discutie cu domnul de la Ulmu. Daca stiam ce declaratii a dat, nu as fi mai fi avut niciun dialog, a facut niste acuzatii dure. Arbitrul a gresit, da. E normal ca cei de la Ulmu sa fie frustrati, le inteleg frustrarea. I-am vazut vocali si suparati, am incercat sa-i linistesc. Nu vreau sa existe acuzatii la adresa noastra. Nu cerem rejucarea meciului, nu luam in calcul. Nici nu cred ca se poate. Daca s-ar da un penalty ca asta contra noastra, as fi suparat. Dar si noua ni s-a scos mingea din plasa chiar la meciul cu FCSB 2.

Am zis ca va fi greu cu Ulmu. Atat din cauza conditiilor in care s-a jucat, cat si a presiunii. Era de asteptat sa fie un meci greu. Daca noi marcam in primele minute, meciul ar fi fost mult mai usor. Per total, am dominat jocul si l-am controlat. Nu mi-e teama de meciul cu FCSB. Nu e sigur ca va fi FCSB, poate sa fie Afumati foarte usor. Nu as putea spune ce mi-ar conveni mai mult. FCSB, daca trimite jucatori cu experienta si cu valoare, va fi un meci mai greu, presiune mai bine. Probabil am prefera sa jucam cu Afumati.

Obiectivul nostru este unul singur si nu luam altceva in calcul. Daca nu se va promova in B, nu stiu ce consecinte vor fi. Toata lumea va avea de suferit. Va trebui s-o luam de la capat. Luam in calcul si acest scenariu, dar nu ni-l dorim", a spus Ogararu la Digisport.

Stadionul Steaua, constructia de 100 de milioane de euro din Ghencea, va fi disponibila pentru echipa de fotbal incepand din sezonul viitor, asigura Ogararu: "In sezonul viitor sper sa jucam pe stadionul nou in liga a doua. E o normalitate, trebuie sa se termine totul din punct de vedere legal ca sa putem juca acolo".