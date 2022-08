MM Stoica, uimit de stadionul lui Dunajska! Comparație cu arena Rapidului: „În Giulești n-ai aerisire!”

MM a profitat de ocazie pentru a arăta cu degetul spre autorități, despre care spune că a construit stadioane pe care „ți-e silă să intri”.

„Să vă spun ceva important ce am văzut la Dunajska Streda. Un stadion de 12.500 de locuri, care semăna cu cel al Petrolului. Nişte finisaje de cinci stele.

Noi am făcut nişte stadioane şi ţi-e şi silă... Stadioanele recente. În Giuleşti, vestiarele sunt buncăre, nu ai lumină naturală, nu ai aerisire. Nu ai aerisire, vă daţi seama să nu ai aerisire? Te duci în Giuleşti şi nu ai aerisire. Echipa aia care se duce acolo are o oră jumătate de stat înaintea meciului, are pauza de stat fără aerisire, pentru că facem lucruri fără cap.

Cel de la Sepsi nu arată strălucit pe afară, dar arată foarte bine înăuntru. Acolo am vrut să ajung.

Giuleştiul nu arată bine. E mic, dar nu arată bine. Are nişte chestii pe la tribuna II, ăla de la Dunajska Streda e excepţional şi e 2019, pentru că oamenii ştiu să facă”, a declarat Mihai Stoica pentru Orangesport.

Stadionul Rapidului, inaugurat anul trecut

Stadion Giuleşti are o suprafaţă desfăşurată construită de 40.522 mp şi beneficiază de 14.050 de locuri pentru spectatori, 184 locuri de parcare şi 7.560 mp de gazon natural ranforsat sintetic.

Lucrările au început la 26 februarie 2019 cu demolarea vechii arene, costurile totale ale noului Stadion Rapid Giuleşti ridicându-se la 185.333.607,39 lei, aproximativ 37,5 milioane de euro.

Stadionul Rapid-Giuleşti este unul dintre cele patru (Arcul de Triumf, Steaua, Rapid şi Dinamo) pe care România, ca ţară organizatoare a EURO 2020, şi-a propus să le reconstruiască pentru antrenamentele oficiale ale echipelor naţionale participante la turneul final al Campionatului European. Dintre cele patru, doar "Arcul de Triumf" şi Steaua au fost finalizate în timp şi au fost folosite de selecţionatele care au participat la Bucureşti la EURO 2020, deşi turneul final a fost amânat cu un an din cauza pandemiei de coronavirus.