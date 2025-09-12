Fundașul Rapidului a suferit o fisură la un deget de la picior în timpul unui exercițiu de posesie și va fi indisponibil aproximativ o lună.



Oficialul de la FCSB a criticat în termeni duri incidentul, considerându-l de neconceput, și a dezvăluit numele celui care l-a scos din circuit pe tânărul fotbalist.



"Bă, omul ăla a accidentat un jucător important!"



Contrariat de situație, Mihai Stoica a subliniat absurditatea momentului și a mărturisit că ar fi reacționat extrem de dur dacă un jucător de la FCSB ar fi pățit același lucru.



"Foarte mulți se accidentează la echipa națională. Din cauza intensității sau dacă preparatorul fizic este puțin cam nervos, agresiv. Dar nimeni nu a spus cum îl cheamă. Este ireal. Bă, omul ăla a accidentat un jucător important al Rapidului, l-a scos 5 săptămâni din echipă, pentru că le-a «băgat materiale» la 5 contra 2. Este incredibil așa ceva. Este vorba despre Darius Hîmpea. Nici nu vreau să mă gândesc ce făceam dacă era un jucător de la noi", a tunat oficialul roș-albaștrilor, potrivit Primasport.



Darius Hîmpea (31 de ani), preparatorul fizic adus la lot în mandatul lui Edi Iordănescu, este cel care se face responsabil de accidentarea lui Andrei Borza. În urma diagnosticului de traumatism osos, Mircea Lucescu a fost nevoit să îl înlocuiască pe rapidist cu veteranul Alexandru Chipciu.



Absența lui Borza reprezintă o lovitură grea pentru Rapid, mai ales în contextul regulii U21. Fundașul stânga va rata cel puțin patru meciuri importante din campionat: cu Universitatea Cluj, Hermannstadt, Petrolul Ploiești și Farul Constanța.

