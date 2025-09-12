Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a lansat o reacție tăioasă la adresa rivalilor de la CSA Steaua, arătându-se complet nedumerit de prezența "militarilor" în actualul sezon al Ligii a 2-a, în condițiile în care echipa nu are, din nou, drept de promovare.



Oficialul din Ștefan cel Mare pune sub semnul întrebării motivația echipei din Ghencea, subliniind perioada foarte lungă de timp în care situația juridică a clubului a rămas nerezolvată.



"Au avut 9 ani la dispoziție"



Nicolescu a adus în discuție faptul că au trecut aproape nouă ani de la reînființarea secției de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei, o perioadă pe care o consideră mai mult decât suficientă pentru a găsi o soluție viabilă.



"Bine, nu e relevant, nu știu de ce joacă, eu nu mă bag în astea. Nu e relevant. Sincer, stau din… 2016, 2017, când am început proiectul la Rapid, atunci s-a constituit și CSA, vorbim de 9 ani de zile în care era atâta timp să se rezolve orice. Nu înțeleg de ce atâta timp și nu se găsește o soluție", a spus Andrei Nicolescu, potrivit Primasport.



În ciuda incertitudinii administrative, pe plan sportiv, CSA Steaua a reușit să învingă joi, pe teren propriu, scor 2-1, formația ASA Târgu Mureș. "Militarii" au revenit de la 0-1 prin golurile marcate de Andrei Lascu și Bogdan Chipirliu. În acest meci și-a făcut debutul pentru bucureșteni și Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu.

