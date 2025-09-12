Cele două rezultate modeste înregistrate în luna septembrie de România, în amicalul cu Canada (scor 0-3) și meciul cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială (scor 2-2), i-au adus selecționerului numeroase critici, atât pentru felul în care a pregătit jocurile, cât și pentru schimbările efectuate și pentru atitudinea avută după cele două meciuri.

Edi Iordănescu, întrebat direct dacă revine la echipa națională: ”Federația are mare încredere în munca mea!”

Din acest motiv, s-a vorbit despre o schimbare la nivelul băncii tehnice. Chiar Mircea Lucescu spunea că ar fi dispus să își încheie mai devreme mandatul dacă i se va găsi un înlocuitor. S-a vorbit despre venirea lui Gică Hagi la echipa națională, dar există voci care susțin și o revenire a lui Edi Iordănescu.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Radomiak, Edi Iordănescu a fost întrebat de polonezi în legătură cu situația confuză a lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale și despre posibilitatea ca antrenorul lui Legia Varșovia să accepte o nouă potențială aventură pe banca echipei naționale alături de care a scris istorie la EURO 2024, acolo unde i-a condus pe tricolori până în optimile de finală.

Fără să lase loc de interpretări, Edi Iordănescu a transmis clar că nu s-ar întoarce în funcția de selecționer al României și că nu regretă faptul că a refuzat să semneze un nou contract cu FRF.

”Au spus același lucru și când am plecat, că am un nou contract pe patru ani, și totuși sunt aici. Hai să vorbim despre asta altă dată. Sunt aici și am mult de muncă în față. Nu vreau să speculez.

Știu că în România oamenii au mult respect pentru mine, iar federația are mare încredere în munca mea. Împreună am realizat lucruri fantastice – a fost cel mai bun rezultat din ultimii 24 de ani, asta e o certitudine.

Dar acolo este un selecționer, pe care îl respect enorm, iar eu sunt antrenorul Legiei. Toată energia și concentrarea mea sunt aici. Vreau ca jucătorii mei să înțeleagă că trebuie să câștigăm titlul. Nu va fi ușor, dar trebuie să fim pregătiți pentru asta”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă.

Edi Iordănescu a fost selecționerul echipei naționale din ianuarie 2022 până în iulie 2024.

Mircea Lucescu, băgat în ședință la FRF

Joi, la sediul Federației Române de Fotbal, a avut loc o ședință la care au luat parte selecționerul Mircea Lucescu și ”federalii” Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță.

Deocamdată, șefii FRF nu au luat o decizie în privința selecționerului de 80 de ani, care, cel mai probabil, se va afla pe banca României și la următoarea acțiune a echipei naționale.

România va disputa un amical cu Moldova pe 9 octombrie, iar, trei zile mai târziu, tricolorii se vor duela cu Austria.

