Mihai Stoica e sigur: "El e cel mai bun atacant din Liga 1"

Meciul din etapa a 26-a a Ligii 1 e esențial pentru jucătorii lui Anton Petrea pentru a se menține în cursa de urmărire a liderului, CFR Cluj, care ieri a învins după un meci dramatic, pe Gaz Metan Mediaș, scor 2-1 în deplasare.

A fost partida în care francezul Billel Omrani a avut o evoluție concludentă, cu pasă de gol și alte acțiuni care au impulsionat tot timpul atacul ardelenilor. Fotbalistul format de Marseille e protagonistul începutului de an în Liga 1.

Intrat în ultimele șase luni de contract cu trupa lui Dan Petrescu, jucătorul în vârstă de 28 de ani e dorit de Gigi Becali, care a declarat la Ora Exactă de la Pro X ce ofertă i-a făcut, însă finanțatorul campioanei, Ioan Varga, e sigur că francezul va rămâne în Gruia.

Mihai Stoica: "În Franța nu există Omrani, cum n-a existat nici Thereau"

În tot acest timp, Mihai Stoica, oficialul vicecampioanei, îl pune pe Omrani pe un piedestal special, etichetându-l drept cel mai bun atacant din Liga 1.

"Pe Omrani îl văd la FCSB. I-ar sta bine în roş-albastru. Ştiu că venea prin Bucureşti, îi place Bucureştiul. Tănase a costat 2 milioane de euro, Omrani vine gratis, de ce să nu aibă salariu mai mare decât Tănase? Omrani ne poate ajuta.

A luptat la campionat şi a demonstrat în Europa că poate. A fost golgheterul echipei, e un jucător de valoare, cu fizic şi picior bun. E bun jucător, cel mai bun atacant din Liga 1, am mai zis-o. E o piaţă extraoardinară asta din Franţa. În Franţa nu exista Omrani, cum n-a existat nici Thereau", a declarat Mihai Stoica, potrivit telekomsport.ro.

1,6 milioane de euro e cota lui lui Billel Omrani

3,6 milioane de euro valora atacantul francez în 2019, cea mai ridicată cotă de piață atinsă

1,87 m e înălțimea jucătorul care poate evolua și atacant de careu, și extremă

7 goluri și 5 pase decisive a reușit Omrani la CFR Cluj în cele 32 de meciuri jucate în actualul sezon

Becali: "Am vorbit cu Omrani. E ceva negociabil, care se poate realiza"

Într-o discuție telefonică la "Ora Exactă în Sport", joi dimineață, Gigi Becali anunța că a discutat cu jucătorul celor de la CFR Cluj și a explicat care sunt pretențiile financiare ale acestuia.

"Am vorbit cu Omrani acum o oră, nici nu credea că sunt eu. Am zis să mi-l dea pe Dan Petrescu să-ți confirme că sunt eu, că-mi cunoaște vocea, sau dă-mi-l pe Bordeianu. Mi-a dat numărul impresarului, mi-a zis că vrea 45.000 de euro pe lună și vreo 400.000 la semnătură. E ceva negociabil, care se poate realiza. Eu, dacă îl iau, îl vând peste un an", a declarat Gigi Becali, la PRO X.