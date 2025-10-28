VIDEO Florin Bratu a făcut declarația serii după CS Dinamo - Dinamo 1-3 în Cupa României!

Alexandru Hațieganu
Întâlnire inedită în prima etapă din faza grupelor Cupei.

Dinamo din Superligă a învins-o pe CS Dinamo din Liga 2, 3-1 în prima rundă din faza grupelor Cupei României. CITEȘTE AICI CS Dinamo - Dinamo 1-3 în Cupă! Duel cu adevărat istoric: Vodă Caragea i-a răpus pe cei din Ștefan cel Mare

La finalul meciului istoric, antrenorul dinamoviștilor din divizia secundă, fostul internațional, jucător și antrenor al lui Dinamo din prima ligă Florin Bratu a oferit declarația serii.

”Eu, și dacă joc cu mama, doresc s-o bat” 

”Un sentiment amestecat... A câștigat echipa mai experimentată, prima repriză le-a aparținut.

Apoi am făcut trei schimbări la pauză și au fost momente în repriza a doua în care am condus partida. Dacă eram mai atenți, mă refer la ocaziile lui Cocoș, Kyrychenko sau Zaharia, puteam să egalăm.

Rezultatul este echitabil, FC Dinamo ne-a presat mai mult, a practicat un joc mai bun.

Le-am spus jucătorilor mei să o ia ca pe o experiență, obiectivul nostru este să ne salvăm de la retrogradare cu acest lot tânăr pe care îl avem la dispoziție.

Mă bucuram dacă se termina 2-2, dar am fost așa, mai reținut, și la golul lui Cocoș. Dar mă bucur că până la urmă e munca noastră, chiar dacă ne dorim să se unească cluburile. Eu, și dacă joc cu mama, doresc s-o bat!”, a spus Florin Bratu după meci, la microfonul televiziunii DigiSport.

Foto: Razvan Pasarica/Sport Pictures

