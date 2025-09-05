GALERIE FOTO Dinamo trage tare în pauza internațională! Imagini de la antrenamentul spartan al ”câinilor”

Dinamo trage tare &icirc;n pauza internațională! Imagini de la antrenamentul spartan al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; Superliga
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo se situează pe a treia poziție în clasament cu 15 puncte.

DinamoZeljko KopicSuperliga
După opt etape desfășurate în sezonul regulat al SuperLigii României, echipa pregătită de Zeljko Kopic a bifat patru victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și o singură înfrângere.

Dinamo trage tare în pauza internațională! Imagini de la antrenamentul spartan al ”câinilor”

Sursă Foto: Facebook Dinamo

Unicul eșec al ”câinilor” din noul sezon a venit în a treia etapă când Oțelul s-a impus la Galați în fața lui Dinamo cu 2-1. Iar cea mai importantă victorie a trupei din Ștefan cel Mare a fost în derby-ul cu FCSB, scor 4-3, de pe Arena Națională.

Pentru Dinamo urmează meciul cu Petrolul Ploiești de luni, 15 septembrie, de la ora 21:00 din etapa #6 a sezonului regulat al SuperLigii României. Partida va avea loc pe ”Ilie Oană” la prahoveni acasă.

Dinamo, în perioada de mercato

Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)

Veniri - Adrian Mazilu (Brighton / 450.000 de euro), Andrei Mărginean (Sassuolo / 450.000 de euro), Nikita Stoianov (Maccabi Netanya / 450.000 de euro), Cristian Mihai (UTA Arad / 350.000 de euro), Raul Opruț ((KV Kortrijk / 200.000 de euro), Danny Armstrong (Kilmarnock / gratis), Devis Epassy (Karmiotissa / gratis), Mamoudou Karamoko (Copenhaga / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), Kyriakou Charalampos (Apollon Limassol / gratis), Codruț Sandu (Rapid / gratis), Luca Bărbulescu (FC Augsburg U19 / gratis), Vadim Kiricenko (UTA Arad / gratis), Jordan Ikoko (Omonia Nicosia / gratis), Alexandru Tabuncic (Rapid / gratis), Yanis Găgeatu (CSU Craiova / gratis), Darius Gavrilă (Tunari / gratis), Mihnea Toader (CS Dinamo / gratis), Mario Din Licaciu (CFC Argeș / gratis), Gabriel Ungureanu (CSM Pașcani / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Petru Neagu (Slobozia), Valentin Dumitrache (Afumați), Alberto Soro (Chaves), Denis Oncescu (FC Argeș), David Irimia (Metaloglobus), Andrei Ionică (Afumați), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Cristian Ionescu (Blejoi), Alexandru Serafim (Rm. Vâlcea), Godwin Udosen (Afumați), Antonio Bordușanu (Poli Iași)

Plecări - Răzvan Patriche (retras din activitate), Denis Politic (FCSB / 970.000 de euro), Patrick Olsen (Horsens / 250.000 de euro), Josue Homawoo (Standard Liege / gratis), Adnan Golubovic (FC Ballkani / gratis), Hakim Abdallah (UTA Arad / gratis), Astrit Selmani (Shaanxi Union FC / gratis), Cristian Costin (Neftchi Baku / gratis), Antonio Luna (Antequera CF / gratis), Petru Neagu (contract încheiat), Andrei Mărginean (Sassuolo / împrumut expirat), David Irimia, Alexandru Irimia (Metaloglobus / împrumutați), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău / împrumutat), Alexandru Ionică, Vadym Kyrychenko, Yanis Neculai Yanis (CS Dinamo / împrumutați), Peter Maapia (Gl. Bistrița / împrumutat), Raul Rotund (Slobozia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Alexandru Serafim (D. Călărași / împrumutat)

