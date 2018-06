Marea batalie pentru promovare! 20:30 LIVE CSA Steaua - Academia Rapid. Giulestenii sunt favoriti pe teren, Talpan ataca in birouri

CSA Steaua si Academia Rapid dau astazi batalia decisiva pentru castigarea seriei Bucuresti a ligii a patra. Castigatoarea Play Off-ului va mai juca un baraj pentru promovare.

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

CSA Steaua si Academia Rapid se afla in fata celui mai important meci al sezonului. Invingatoarea va merge la barajul pentru promovarea in liga a treia. Pentru giulesteni, care au 9 puncte in Play Off, si un egal este bun pentru a-si asigura accederea la baraj.

Meciul se joaca de la 20:30 pe National Arena.

In sezonul regulat, Academia Rapid si CSA Steaua au facut egal pe Giulesti, scor 1-1, pentru ca la retur, pe National Arena, rapidistii sa se impuna cu 3-1.

Rapidistii condusi din teren de Pancu, Niculae, Maftei si Voicu sunt favoriti la promovare, dar stelistii joaca la comisii. Talpan a demus mai multe dosare la FRF, in care contesta dreptul de promovare al giulestenilor, reclamand mai multe nereguli juridice.

Pe de alta parte, daca Talpan va castiga la comisii si Academia Rapid ar fi descalificata, CSA Steaua ar putea rata oricum promovarea. Daca vor pierde astazi si vor termina pe locul 2, cea mai avantajata in cazul excluderii rapidistilor ar fi echipa din judetul Giurgiu, care ar trebui sa joace baraj. Aceasta va promova direct in liga a treia!