Marius Tomozei va juca și în sezonul viitor pentru Dinamo. Accidentat grav în iarnă, fostul fundaș dreapta de la UTA a fost operat și a urmat un proces de recuperare chinuitor.

Accidentat de Malcom Edjouma în minutul 5 al meciului FC Botoşani - Dinamo Bucureşti 4-0, Tomozei (31 de ani) a fost supus unei intervenţii chirurgicale la Spitalul de Ortopedie MedLife România, a anunţat medicul echipei bucureştene, Constantin Tiberiu Horcea, pe 22 ianuarie.

"Mai puternic!" Primul jucător cu care s-a înțeles Dinamo pentru noul sezon

Formată din medicii Radu Paraschiv şi Constantin Tiberiu Horcea, echipa medicală a realizat reconstrucţia ligamentului încrucişat anterior şi sutura meniscului intern şi extern la genunchiul stâng al fotbalistului dinamovist.

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al "câinilor", a anunțat că lui Tomozei i se va prelungi contractul.

„Tomozei și-a rupt piciorul, mi s-a părut fair-play și foarte corect să-i prelungim contractul pe încă un sezon. Din noul campionat, îl vom revedea pe teren, sperăm să fie mai puternic și mai bun pentru Dinamo. E frumos ca Dinamo să-și respecte sportivii”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, potrivit Gsp.ro.

FC Snagov, Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, ASA Târgu Mureș, FC Costuleni, FC Caransebeș, FC Botoșani, CS Mioveni, Luceafărul Oradea, Dunărea Călărași, ACS Energeticianul, Metaloglobus și UTA sunt precedentele echipe ale lui Marius Tomozei.

"Eu am spus-o de prima oară când am fost sunat că Dinamo nu se refuză din punctul meu de vedere, chiar dacă se află într-o situație mai rea. Au mai fost discuții și oferte, dar când am fost sunat de Dinamo am zis stop și că vreau să joc aici. Pentru mine înseamnă mult să ajung la Dinamo, pentru că nu mulți au șansa asta", spunea Tomozei, în ianuarie.